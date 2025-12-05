Россия қўшинлари Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди

Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251205/russia-bezimyanoe-klinovoeni-ozod-53974104.html
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқлари озод қилинди. “Жануб” гуруҳи Украина Қуролли Кучларининг бир қатор бригадаларига зарба берди.
2025-12-05T15:32+0500
2025-12-05T15:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972911_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_43f55449044e6af16e2c9130e4b16645.jpg
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Жануб" қўшинлари Украина Қуролли Кучларининг тўртта механизациялашган, аэромобиль, денгиз пиёдалари ва иккита мудофаа бригадалари тузилмаларига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
uz_UZ
россия қўшинлари, дхр, безимяное, клиновое, “жануб” гуруҳи, мудофаа вазирлиги, украина бригадалари, фронт вазияти, ҳарбий амалиёт, озод қилиш
15:32 05.12.2025 (янгиланди: 15:35 05.12.2025)
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр"
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки Центр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
ДХРдаги икки аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан назоратга олинди, шунингдек Украина Қуролли Кучлари бир нечта бригадаларига қаттиқ зарба берилгани хабар қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Безимяное ва Клиновое аҳоли пунктлари озод қилинди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, "Жануб" қўшинлари Украина Қуролли Кучларининг тўртта механизациялашган, аэромобиль, денгиз пиёдалари ва иккита мудофаа бригадалари тузилмаларига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
