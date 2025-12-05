https://sputniknews.uz/20251205/russia-bezimyanoe-klinovoeni-ozod-53974104.html
Россия қўшинлари Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқлари озод қилинди. “Жануб” гуруҳи Украина Қуролли Кучларининг бир қатор бригадаларига зарба берди.
2025-12-05T15:32+0500
2025-12-05T15:32+0500
2025-12-05T15:35+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
дунёда
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972911_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_43f55449044e6af16e2c9130e4b16645.jpg
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Россия қўшинлари ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, "Жануб" қўшинлари Украина Қуролли Кучларининг тўртта механизациялашган, аэромобиль, денгиз пиёдалари ва иккита мудофаа бригадалари тузилмаларига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
2025
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b99adb7bb6b0c4028a71b0c83fca4193.jpg
россия қўшинлари, дхр, безимяное, клиновое, “жануб” гуруҳи, мудофаа вазирлиги, украина бригадалари, фронт вазияти, ҳарбий амалиёт, озод қилиш
15:32 05.12.2025 (янгиланди: 15:35 05.12.2025)
ДХРдаги икки аҳоли пункти Россия қўшинлари томонидан назоратга олинди, шунингдек Украина Қуролли Кучлари бир нечта бригадаларига қаттиқ зарба берилгани хабар қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРдаги Безимяное ва Клиновое қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг мувофиқлаштирилган ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Безимяное ва Клиновое аҳоли пунктлари озод қилинди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, "Жануб" қўшинлари Украина Қуролли Кучларининг тўртта механизациялашган, аэромобиль, денгиз пиёдалари ва иккита мудофаа бригадалари тузилмаларига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.