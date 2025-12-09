Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги Остаповское қишлоғи озод этилганини хабар қилди. “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида Украина кучларига йўқотишлар етказганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Остаповское қишлоғини озод этгани ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, "Шарқ" қўшини Запорожье вилоятининг Варваровка, Косовсево, Гуляйполе ва Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, иккита ҳужум полки ва терма мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20251207/russia-dpr-kharkiv-punkt-nazorat-54007586.html
15:23 09.12.2025 (янгиланди: 15:39 09.12.2025)
“Шарқ” гуруҳи бошқа аҳоли пунктиларида ҳам Украина кучларига йўқотишлар етказгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Остаповское қишлоғини озод этгани ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятининг Остаповское аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Шунингдек, "Шарқ" қўшини Запорожье вилоятининг Варваровка, Косовсево, Гуляйполе ва Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, иккита ҳужум полки ва терма мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
