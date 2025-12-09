https://sputniknews.uz/20251209/russia-dnepropetrovsk-punkt-ozod-54043262.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги аҳоли пунктини озод этди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги аҳоли пунктини озод этди
Россия Мудофаа вазирлиги Остаповское қишлоғи озод этилганини хабар қилди. “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида Украина кучларига йўқотишлар етказганини таъкидлади.
2025-12-09T15:23+0500
2025-12-09T15:23+0500
2025-12-09T15:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Остаповское қишлоғини озод этгани ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Шунингдек, "Шарқ" қўшини Запорожье вилоятининг Варваровка, Косовсево, Гуляйполе ва Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, иккита ҳужум полки ва терма мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.
россия, остаповское, днепропетровск вилояти, мудофаа вазирлиги, “шарқ” гуруҳи, озод қилиш, украина қуролли кучлари, запорожье, ҳарбий операция.
15:23 09.12.2025 (янгиланди: 15:39 09.12.2025)
“Шарқ” гуруҳи бошқа аҳоли пунктиларида ҳам Украина кучларига йўқотишлар етказгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Остаповское қишлоғини озод этгани ҳақида Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск вилоятининг Остаповское аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Шунингдек, "Шарқ" қўшини Запорожье вилоятининг Варваровка, Косовсево, Гуляйполе ва Днепропетровск вилоятининг Андреевка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг механизациялашган, иккита ҳужум бригадаси, иккита ҳужум полки ва терма мудофаа бригадасининг ишчи кучи ва техникасига салмоқли йўқотишлар етказганлиги маълум қилинди.