https://sputniknews.uz/20251209/2025-yilda-10-mlrd-kvtsoat--54025916.html
Ўзбекистонда қуёш ва шамол станциялари 10 млрд кВт·соат энергия ишлаб чиқарди
Ўзбекистонда қуёш ва шамол станциялари 10 млрд кВт·соат энергия ишлаб чиқарди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қайта тикланувчи манбалар улуши ортиб, 2025 йил 8 декабргача қуёш ва шамол станциялари 10 млрд кВт·соат, ГЭС билан бирга эса 16 млрд кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилди.
2025-12-09T09:34+0500
2025-12-09T09:34+0500
2025-12-09T10:09+0500
гэс
яшил энергия
жамият
электр энергияси
шамол электр станцияси
қуёш электрстанцияси
қуёш фотоэлектр станцияси
энергетика вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49501238_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eefda4844e04bcb6be6dc27076c47874.jpg
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. 8 декабрь соат 17:00 ҳолатига кўра, Ўзбекистондаги қуёш ва шамол электр станциялари томонидан 2025 йилда ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 10 млрд кВт·соатга етди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Маълумотларга кўра, бугунги кунга келиб, республикада умумий қуввати 5 582 мегаваттни ташкил этувчи қуёш ва шамол электр станциялари барқарор ишлаб турибди. Бу кўрсаткич ривожланган мамлакатлар тажрибасига мос равишда Ўзбекистоннинг қайта тикланувчи энергияга ўтиш суръатлари жадаллашаётганини англатади.Қайта тикланувчи энергиядан фойдаланиш ҳисобига:Вазирликка кўра, мазкур ҳажм 6,6 миллион хонадоннинг бир йиллик электр истеъмолига тенг.Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси берган маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда жами 10 244 241 та оилалар мавжуд.
https://sputniknews.uz/20250829/quyosh-shamol-gidroelektr-stantsiya-elektr-energiyasi-21-chiqarilish-51584793.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49501238_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55789f8721f1d67d58ca5a19a0511beb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, қуёш энергияси, шамол энергияси, қайта тикланувчи энергия, 10 млрд квт·соат, 6,6 млн хонадон, энергетика вазирлиги, газ тежаш, экология, атмосфера ифлосланиши, гэс, яшил энергетика.
ўзбекистон, қуёш энергияси, шамол энергияси, қайта тикланувчи энергия, 10 млрд квт·соат, 6,6 млн хонадон, энергетика вазирлиги, газ тежаш, экология, атмосфера ифлосланиши, гэс, яшил энергетика.
Ўзбекистонда қуёш ва шамол станциялари 10 млрд кВт·соат энергия ишлаб чиқарди
09:34 09.12.2025 (янгиланди: 10:09 09.12.2025)
Ўзбекистонда 2025 йил 8 декабргача қуёш ва шамол электр станциялари 10 млрд кВт·соат электр ишлаб чиқарди, бу 2024 йил 31 декабргача ишлаб чиқарилган 4,8 млрд кВт·соатдан икки баробар кўп.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
8 декабрь соат 17:00 ҳолатига кўра, Ўзбекистондаги қуёш ва шамол электр станциялари томонидан 2025 йилда ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 10 млрд кВт·соатга етди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Маълумотларга кўра, бугунги кунга келиб, республикада умумий қуввати 5 582 мегаваттни ташкил этувчи қуёш ва шамол электр станциялари барқарор ишлаб турибди. Бу кўрсаткич ривожланган мамлакатлар тажрибасига мос равишда Ўзбекистоннинг қайта тикланувчи энергияга ўтиш суръатлари жадаллашаётганини англатади.
Қайта тикланувчи энергиядан фойдаланиш ҳисобига:
2,7 млрд куб метр табиий газ тежалди;
атмосферага чиқиши мумкин бўлган 4,4 млн тонна зарарли моддаларнинг олди олинди.
Жорий йил бошидан 8 декабрь соат 17:00 гача мамлакатдаги барча гидроэлектр, қуёш ва шамол станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 16 млрд кВт·соатни ташкил этди.
Вазирликка кўра, мазкур ҳажм 6,6 миллион хонадоннинг бир йиллик электр истеъмолига тенг.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси берган маълумотларига
кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда жами 10 244 241 та оилалар мавжуд.