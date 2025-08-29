https://sputniknews.uz/20250829/quyosh-shamol-gidroelektr-stantsiya-elektr-energiyasi-21-chiqarilish-51584793.html
Қуёш, шамол ва гидроэлектр станциялари умумий электр энергия 21,5 фоизини ишлаб чиқарди
Қуёш, шамол ва гидроэлектр станциялари умумий электр энергия 21,5 фоизини ишлаб чиқарди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил 28 август ҳолатига кўра, Ўзбекистонда қуёш, шамол ва гидроэлектр станциялари 11,9 млрд кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарди, бу умумий генерациянинг 21,5%ини ташкил қилади.
2025-08-29T10:21+0500
2025-08-29T10:21+0500
2025-08-29T12:17+0500
ўзбекистон
жамият
энергетика
яшил энергия
электр энергияси
энергетика вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229456_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de4e6edf2a45afb91b4f59e5116844cc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. 28 август ҳолатига кўра, Ўзбекистондаги қуёш ва шамол электр станциялари томонидан 2025 йилда ишлаб чиқарилган электр энергияси миқдори 7 млрд кВт⋅соатни ташкил қилди.Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, шундан 4 млрд 360,6 млн кВт⋅соатлик қисми қуёш ва 2 млрд 639,4 млн кВт⋅соатлик қисми эса шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилди.Бугунги кунда мамлакатда умумий қуввати 4 582 мегаватт бўлган 12 та қуёш фотоэлектр станцияси ҳамда 4 та шамол электр станцияси “яшил” энергия ишлаб чиқармоқда.Дастлаб қуёш электр станциялари 2022 йили 434 млн кВт⋅соат, 2023 йилда 576,9 млн кВт⋅соат, 2024 йилда эса 4 млрд 860 млн кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилган эди.Фақатгина жорий йил августнинг 26 кунидаёқ қарийб 1 миллиард кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилдиБунинг натижасида 3 миллиард 600 миллион куб метр табиий газ тежалди ва атмосферага 5 миллион тоннадан ортиқ зарарли газларнинг чиқиши олди олинди.
https://sputniknews.uz/20250624/ozbekiston-yashil-energetika-rejalar-50130014.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229456_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b28adc94e31b34e8d69299b79ee23f6d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қуёш станцияси, шамол станция, гидроэлектр, яшил энергия, электр энергияси, энергияни тежаш, ўзбекистон, электр ишлаб чиқариш, генерация, “яшил” энергетика, қувват.
қуёш станцияси, шамол станция, гидроэлектр, яшил энергия, электр энергияси, энергияни тежаш, ўзбекистон, электр ишлаб чиқариш, генерация, “яшил” энергетика, қувват.
Қуёш, шамол ва гидроэлектр станциялари умумий электр энергия 21,5 фоизини ишлаб чиқарди
10:21 29.08.2025 (янгиланди: 12:17 29.08.2025)
Йил бошидан қуёш ва шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми 7 млрд кВт⋅соатга етди. Бу 4,9 миллион хонадоннинг бир йиллик меъёрий базасини ташкил қилади
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik.
28 август ҳолатига кўра, Ўзбекистондаги қуёш ва шамол электр станциялари томонидан 2025 йилда ишлаб чиқарилган электр энергияси миқдори 7 млрд кВт⋅соатни ташкил қилди
.
Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, шундан 4 млрд 360,6 млн кВт⋅соатлик қисми қуёш ва 2 млрд 639,4 млн кВт⋅соатлик қисми эса шамол электр станциялари томонидан ишлаб чиқарилди.
Бугунги кунда мамлакатда умумий қуввати 4 582 мегаватт бўлган 12 та қуёш фотоэлектр станцияси ҳамда 4 та шамол электр станцияси “яшил” энергия ишлаб чиқармоқда.
Дастлаб қуёш электр станциялари 2022 йили 434 млн кВт⋅соат, 2023 йилда 576,9 млн кВт⋅соат, 2024 йилда эса 4 млрд 860 млн кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилган эди.
Фақатгина жорий йил августнинг 26 кунидаёқ қарийб 1 миллиард кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилди
Қолаверса, жорий йил бошидан 28 августга қадар барча гидроэлектр станциялари ва қуёш ҳамда шамол электр станциялари томонидан 11 млрд, 908,2 млн кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқарилди. Бу жорий йилдаги жами генерациянинг 21,5 фоизини ташкил қилади.
Бунинг натижасида 3 миллиард 600 миллион куб метр табиий газ тежалди ва атмосферага 5 миллион тоннадан ортиқ зарарли газларнинг чиқиши олди олинди.