2025-12-08T14:24+0500

АҚШ президенти Доналд Трамп Владимир Зеленский Вашингтон томонидан таклиф қилинган тинчлик режаси лойиҳаси билан ҳали танишмаганидан ҳафсаласи пир бўлганини билдирди. Бу ҳақда у Кеннеди маркази мукофотини топширишдан маълум қилди.
2025-12-08T14:24+0500
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Владимир Зеленский Вашингтон томонидан таклиф қилинган тинчлик режаси лойиҳаси билан ҳали танишмаганидан ҳафсаласи пир бўлганини билдирди. Бу ҳақда у Кеннеди маркази мукофотини топширишдан маълум қилди.Трампнинг сўзларига кўра, тинчлик жараёни бўйича музокаралар Россия президенти Владимир Путин билан ҳам, Украинани бошқараётганлар, жумладан, Киев режими раҳбари билан ҳам бўлиб ўтмоқда. Бироқ Америка етакчиси Киевдаги бошқа ҳокимият вакиллари сифатида кимни назарда тутаётганини очиқламади.2 декабрь куни Россия президенти Владимир Путин Кремлда АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Трампнинг куёви Жаред Кушнерни қабул қилди. Томонлар тахминан беш соат давомида тинчлик режасининг моҳиятини муҳокама қилишди, муросали вариантга ҳали эришилмади.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Владимир Зеленский Вашингтон томонидан таклиф қилинган тинчлик режаси лойиҳаси билан ҳали танишмаганидан ҳафсаласи пир бўлганини билдирди. Бу ҳақда у Кеннеди маркази мукофотини топширишдан маълум қилди.
“Президент Зеленский таклифни ҳали ўқимаганидан бироз ҳафсаласампир бўлди”, - деди АҚШ раҳбари.
Трампнинг сўзларига кўра, тинчлик жараёни бўйича музокаралар Россия президенти Владимир Путин билан ҳам, Украинани бошқараётганлар, жумладан, Киев режими раҳбари билан ҳам бўлиб ўтмоқда. Бироқ Америка етакчиси Киевдаги бошқа ҳокимият вакиллари сифатида кимни назарда тутаётганини очиқламади.
2 декабрь куни Россия президенти Владимир Путин Кремлда АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ва Трампнинг куёви Жаред Кушнерни қабул қилди.
Томонлар тахминан беш соат давомида тинчлик режасининг моҳиятини муҳокама қилишди, муросали вариантга ҳали эришилмади.