Путин ва Трамп вакили Украина можаросини тўхтатишни муҳокама қилди: тафсилотлар очиқланди
09:42 03.12.2025 (янгиланди: 10:26 03.12.2025)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
Oбуна бўлиш
Учрашувда Украина бўйича АҚШ таклиф қилган ҳужжат муҳокама этилди. Ушаковга кўра, ҳудудий муаммолар ҳал этилмасдан инқироз ечими мумкин эмас.
ТОШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин сешанба куни Кремлда АҚШ президентининг куёви Жаред Кушнер ва президентнинг Украина бўйича махсус вакили Стив Уиткоффни қабул қилди.
Учрашувда президент ёрдамчиси Юрий Ушаков ва Россия тўғридан-тўғри инвестициялар фонди (РТИФ) раҳбари, Россия президентининг хорижий давлатлар билан сармоя ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев ҳам иштирок этди. Бу Дональд Трамп вакилининг жорий йилдаги олтинчи ташрифи ҳисобланади.
Манбаларга кўра, Кушнер ва Уиткофф Путинга Киев расмийлари билан келишилган тинч йўлдаги ечим бўйича АҚШ томони ишлаб чиққан ҳужжатларни тақдим этган.
Учрашув натижалари расман ошкор этилмади, аммо музокараларда иштирок этган Юрий Ушаков журналистлар саволларига жавоб берди.
Ушаковнинг айтишича, музокараларда Украина бўйича Америка томони тақдим этган бир нечта ташаббуслар муҳокама қилинган.
“27 та бандни ўз ичига олган ҳужжат бор эди — у бизга топширилди, биз у билан табиий равишда танишдик. Кейин биз яна тўртта ҳужжатни олдик, улар ҳам бугунги учрашувда муҳокама қилинди”, — деди Ушаков.
Унинг таъкидлашича, ҳужжатлар бўйича аниқ таърифлар муҳокама қилинмаган, асосий эътибор улардаги мазмунга қаратилган.
Ушаковнинг сўзларига кўра, Украина инқирозини ҳал қилиш учун энг муҳим омил — ҳудудий муаммоларни аниқ муҳокама қилишдир.
“Аниқ ҳудудий муаммолар муҳокама қилинди, уларсиз биз инқироз ечимини кўра олмаймиз”, — деди Россия президенти ёрдамчиси журналистларга.
У, шунингдек, тинчликка яқинлашилаётгани ёки йўқлиги ҳақидаги саволга жавобан:
“Узоқ эмас, бу аниқ”, — дея жавоб берди сиёсатчи.
Ушаков бу учрашув икки давлат ўртасидаги мулоқотнинг янги босқичи бўлиб хизмат қилишини таъкидлади.
“Агар биз ҳақиқатан ҳам ҳамкорлик қилишни истасак, бунинг учун улкан имкониятлар бор. Биз Москвада ҳам, Вашингтонда ҳам бунга ҳақиқий интилишни кўрсатишимиз керак”, — деди у.
Путин ёрдамчисининг айтишича, музокараларда икки томон ҳам мулоқотни давом эттиришга келишиб олган.
"Биз вакиллар, ёрдамчилар ва бошқа вакиллар даражасида америкаликлар билан, хусусан, бугун Кремлга келган ушбу икки киши билан алоқаларни давом эттиришга келишиб олдик", - деди Ушаков
Ушаков эҳтимолий Путин–Трамп учрашуви масаласига ҳам тўхталди.
“Президент даражасидаги эҳтимолий учрашув бу йўлда қандай ютуқларга эришишимизга боғлиқ бўлади. Олдинда катта ишлар турибди”, — деди у.
Ушаковнинг маълум қилишича, Кремлдаги музокараларда Вашингтон таклиф қилган тинч йўлдаги узоқ муддатли сиёсий ечимнинг умумий мазмуни кўриб чиқилган.
“Биз аниқ таърифларни ёки аниқ таклифларни муҳокама қилмадик, балки Америка ҳужжатларида назарда тутилган нарсаларнинг моҳиятини муҳокама қилдик”, — деди Россия етакчиси ёрдамчиси.