https://sputniknews.uz/20251208/rovnoe-54015256.html

Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео

Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео

Sputnik Ўзбекистон

Қишлоқни "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган. 08.12.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-12-08T12:10+0500

2025-12-08T12:10+0500

2025-12-08T12:10+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

россия мудофаа вазирлиги

донецк халқ республикаси (дхр)

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/08/54015079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c5041c5f53607c775c4187c18da1add9.jpg

ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги ДХРнинг озод қилинган Ровное аҳоли пунктида қўлида Россия байроғини кўтариб турган жангчиларни кўрсатди.Якшанба куни вазирлик “Марказ” гуруҳи бўлинмалари аксарлари Ровноени озод қилганини хабар қилганди.Ровное қишлоғи озод қилинган Красноармейск ва қуршовга олинган Димитров ўртасида жойлашган.

https://sputniknews.uz/20251207/russia-dpr-kharkiv-punkt-nazorat-54007586.html

2025

Янгиликлар

uz_UZ

Российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР

Sputnik Ўзбекистон

Минобороны показало российских бойцов, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР.

2025-12-08T12:10+0500

true

PT0M11S