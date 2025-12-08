https://sputniknews.uz/20251208/rovnoe-54015256.html
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
Қишлоқни "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган. 08.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги ДХРнинг озод қилинган Ровное аҳоли пунктида қўлида Россия байроғини кўтариб турган жангчиларни кўрсатди.Якшанба куни вазирлик “Марказ” гуруҳи бўлинмалари аксарлари Ровноени озод қилганини хабар қилганди.Ровное қишлоғи озод қилинган Красноармейск ва қуршовга олинган Димитров ўртасида жойлашган.
Янгиликлар
Российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР
Минобороны показало российских бойцов, которые держат в руках российский триколор в освобожденном населенном пункте Ровное в ДНР.
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
Қишлоқни "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги ДХРнинг озод қилинган Ровное аҳоли пунктида қўлида Россия байроғини кўтариб турган жангчиларни кўрсатди.
Якшанба куни вазирлик “Марказ” гуруҳи бўлинмалари аксарлари Ровноени озод қилганини хабар қилганди.
Ровное қишлоғи озод қилинган Красноармейск ва қуршовга олинган Димитров ўртасида жойлашган.