Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
Қишлоқни "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган. 08.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги ДХРнинг озод қилинган Ровное аҳоли пунктида қўлида Россия байроғини кўтариб турган жангчиларни кўрсатди.Якшанба куни вазирлик “Марказ” гуруҳи бўлинмалари аксарлари Ровноени озод қилганини хабар қилганди.Ровное қишлоғи озод қилинган Красноармейск ва қуршовга олинган Димитров ўртасида жойлашган.
Янгиликлар
россия, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
12:10 08.12.2025
Қишлоқни "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари озод қилишга муваффақ бўлган.
Российские военнослужащие. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари ДХР ва Харьков вилоятида икки аҳоли пунктини назоратга олди
Кеча, 15:08
