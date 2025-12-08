https://sputniknews.uz/20251208/rossiya-armiyasi-zaporoje-dxr-54018489.html
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва Донецк Халқ Ресупбликасидаги Червоноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва Донецк Халқ Республикасидаги Червоноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Новоданиловка “Днепр” қўшинлари гуруҳининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинган.Червоноени озод қилишда эса “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари жонбозлик кўрсатган.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik.
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва Донецк Халқ Республикасидаги Червоноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Новоданиловка “Днепр” қўшинлари гуруҳининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинган.
Червоноени озод қилишда эса “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари жонбозлик кўрсатган.