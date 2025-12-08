Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва ДХРдаги Червоноени озод қилди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва ДХРдаги Червоноени озод қилди
Россия қўшинлари ўтган кун давомида Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва Донецк Халқ Ресупбликасидаги Червоноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган кун давомида Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва Донецк Халқ Республикасидаги Червоноени озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Новоданиловка “Днепр” қўшинлари гуруҳининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинган.Червоноени озод қилишда эса “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари жонбозлик кўрсатган.
россия қўшинлари запорожье вилояти новоданиловка донецк халқ республикаси червоное озод
россия қўшинлари запорожье вилояти новоданиловка донецк халқ республикаси червоное озод

Россия армияси Запорожье вилоятидаги Новоданиловка ва ДХРдаги Червоноени озод қилди

Бу қишлоқларни “Днепр” ва “Жануб” қўшинлари гуруҳи озод қилишга муваффақ бўлди.
Новоданиловка "Днепр" қўшинлари гуруҳининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинган.

Червоноени озод қилишда эса "Жануб" қўшинлари гуруҳи жангчилари жонбозлик кўрсатган.
Новоданиловка “Днепр” қўшинлари гуруҳининг қатъий хатти-ҳаракатлари билан озод қилинган.
Червоноени озод қилишда эса “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари жонбозлик кўрсатган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Мудофаа вазирлиги озод қилинган Ровное қишлоғини кўрсатди - видео
0