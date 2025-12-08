https://sputniknews.uz/20251208/ozbekiston-qirgiziston-tojikiston-elektr-54014088.html
Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон электр узатиш тармоқлари қувватини оширади
Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон электр узатиш тармоқлари қувватини оширади
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон энергетика вазири уч мамлакат Жаҳон банки дастури кўмагида чегара ҳудудларидаги электр узатиш линияларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш билан... 08.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-08T10:27+0500
2025-12-08T10:27+0500
2025-12-08T10:27+0500
жамият
ўзбекистон
тожикистон
қирғизистон
электр энергияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec344b063c75f93eb5768ac168220c65.jpg
ТОШКЕНТ, 8дек – Sputnik. Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон чегараолди электр узатиш тармоқларининг ўтказувчанлик қобилиятини оширади. Бу ҳақда Қирғизистон энергетика вазири Таалайбек Ибраев “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.Ибраевнинг маълум қилишича, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон Жаҳон банки дастури кўмагида чегара ҳудудларидаги электр узатиш линияларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш билан шуғулланмоқда.Унинг сўзларига кўра, Қамбарота ГЭС-1 лойиҳасининг амалга оширилиши саноат корхоналарини қўшимча электр энергияси билан таъминлаш ва озиқ-овқат дастурларини бажариш имконини беради.Эслатамиз, аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ибраевни қабул қилгани ва учрашувда, жумладан, энергетика соҳасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилгани хабар қилинган эди.
https://sputniknews.uz/20251202/prezident-yigilish-topshiriqlar-53863171.html
ўзбекистон
тожикистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/07/45065457_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c194c07eb88ad03faa5331ec8ed1eebb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, тожикистон, қирғизистон, электр энергияси
жамият, ўзбекистон, тожикистон, қирғизистон, электр энергияси
Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон электр узатиш тармоқлари қувватини оширади
Қирғизистон энергетика вазири уч мамлакат Жаҳон банки дастури кўмагида чегара ҳудудларидаги электр узатиш линияларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш билан шуғуллаётганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 8дек – Sputnik. Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон чегараолди электр узатиш тармоқларининг ўтказувчанлик қобилиятини оширади. Бу ҳақда Қирғизистон энергетика вазири Таалайбек Ибраев “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида маълум қилди.
Ибраевнинг маълум қилишича, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон Жаҳон банки дастури кўмагида чегара ҳудудларидаги электр узатиш линияларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш билан шуғулланмоқда.
Унинг сўзларига кўра, Қамбарота ГЭС-1 лойиҳасининг амалга оширилиши саноат корхоналарини қўшимча электр энергияси билан таъминлаш ва озиқ-овқат дастурларини бажариш имконини беради.
Эслатамиз, аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ибраевни қабул қилгани ва учрашувда, жумладан, энергетика соҳасидаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилгани хабар қилинган эди.