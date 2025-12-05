Ўзбекистон
Мирзиёев БАА, Туркия, Озарбайжон ва Қирғизистон билан энергетика музокаралари ўтказди
Мирзиёев БАА, Туркия, Озарбайжон ва Қирғизистон билан энергетика музокаралари ўтказди
Ўзбекистон Президенти БАА, Туркия, Озарбайжон ва Қирғизистон энергетика вазирлари билан учрашиб, қўшма лойиҳалар, “яшил” энергия, саноат ва транзит соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
Мирзиёев БАА, Туркия, Озарбайжон ва Қирғизистон билан энергетика музокаралари ўтказди

18:04 05.12.2025
© Getty Images / Daniel BosmaСолнечная энергетическая система и ветряные турбины
Солнечная энергетическая система и ветряные турбины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Daniel Bosma
Президент БАА, Туркия, Озарбайжон ва Қирғизистон делегациялари билан учрашиб, энергетикадаги қўшма лойиҳалар, инвестициялар ва стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев қатор мамлакатларнинг энергетика вазирлари ва делегациялари билан учрашиб, Ўзбекистоннинг энергетика стратегияси, қўшма лойиҳалар ва инвестиция ҳамкорлигини муҳокама қилди.
Давлат раҳбари БАА энергетика ва инфратузилмалар вазири Суҳайл ал-Мазруий бошчилигидаги делегация билан учрашди. Унда “Masdar”, “Etihad Water & Electricity” ва “TAQA Water Solutions” раҳбарлари ҳам иштирок этди. Томонлар энергетика, логистика ва саноатдаги қўшма лойиҳаларни кўриб чиқди. “Masdar” билан 1,5 млрд долларлик 6 лойиҳа амалга оширилгани, Бухорода СЭС ва ESS ишга туширилгани, Қашқадарёда эса 600 млн долларлик қўшимча иншоотлар қурилаётгани қайд этилди. БАА компаниялари шамол, қуёш ва гидроэнергетика бўйича янги режаларни тақдим этди.
Туркия энергетика вазири Алпарслон Байроқдор ва “Aksa”, “Cengiz Energy” раҳбарлари билан учрашувда стратегик шерикликнинг ривожи таъкидланди. Туркия компаниялари билан умумий қуввати 1,8 ГВт бўлган станциялар муваффақиятли қурилгани айтилди. Техник ускуналарни маҳаллийлаштириш, тармоқ бошқарувини такомиллаштириш, кончилик ва кадрлар тайёрлаш бўйича янги лойиҳалар муҳокама қилинди.
Озарбайжон энергетика вазири Парвиз Шаҳбозов билан мулоқотда стратегик шерикликни янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди. Савдо ўсиши, энергетикадаги самарали ҳамкорлик қайд этилди. Нефть-газ, геология, кимё саноати ва “яшил” энергияда қўшма лойиҳаларни илгари суриш муҳимлиги таъкидланди.
Қирғизистон энергетика вазири Таалайбек Ибраев билан учрашувда дўстлик ва стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди. Жорий йилда товар айирбошлаш 17 фоизга ошгани қайд этилди. Электр энергияси етказиб бериш ва транзитда ўзaro ҳамкорлик йўлга қўйилган. Сув энергетикасида, хусусан “Қамбар-ота ГЭС-1” бўйича қўшма лойиҳа устувор экани алоҳида таъкидланди.
Президент нажав символическую кнопку, запустил 42 энергетических объекта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
Президент 42 энергетика объектни ишга туширди ва 21 лойиҳага старт берди
13:54
