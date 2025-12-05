https://sputniknews.uz/20251205/energetika-obekt-loyiha-start-53969679.html
Президент “дастак”ни босиб 42 энергетика объектни ишга туширди ва 21 лойиҳага старт берди
Президент Мирзиёев 42 энергетика объектини ишга туширди. Ўзбекистонда 3,5 ГВт қувватлар иш бошлади, яшил энергия 23 млрд кВт/соатга етказилади, газ сарфи камаяди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев мамлакатда қайта тикланувчи энергия қувватларини ишга тушириш маросимида рамзий дастакни босиб, 42 та энергетика объектини фойдаланишга топширди ва 21 та янги лойиҳа қурилишини бошлаб берди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарининг таъкидлашича, ҳудудларда жами 3,5 минг МВт қувватга эга 16 та қуёш, иссиқлик ва гидро станция ишга туширилади. Лойиҳалар тўлиқ қувват билан ишлаганда, йиллик электр генерацияси 15 млрд кВт/соатга етмоқда, “яшил” энергия ҳажми эса 23 млрд кВт/соатга кўтарилади.Шунингдек, 1 245 МВт энергия сақлаш тизимлари, 11 та подстанция ва 420 км электр тармоқлари ишга туширилмоқда.Келгуси беш йилда 150 млрд доллар инвестиция жалб қилиниб, саноат ва инфратузилма лойиҳалари амалга оширилади. “Янги Ўзбекистон” массивлари ва бошқа ҳудудларда 800 мингдан ортиқ энергия тежамкор уй-жойлар барпо этилади. Саудиянинг “Data-volt” компанияси 3 млрд доллар инвестиция ҳисобига 500 МВтли дата-марказ қуришни бошлаган. Бундай кенг кўламли ишлар электр талабини 1,5 баробарга оширади.2030 йилгача қўшимча 17 ГВт “яшил” энергия қувватлари ишга туширилиб, уларнинг улуши **54%**га етказилади. Келгуси йилда 1 000 км электр тармоқлари қўшимча равишда ўтказилаб, подстанцияларда 6 000 МВт қувват яратилади. Қорақалпоғистон, Бухоро, Қашқадарё ва Тошкентда 3,3 млрд долларлик, 3,5 ГВт қувват қурилиши бошлангани маълум қилинди. Бу тажриба бошқа вилоятларда ҳам жорий этилади.Энергия тармоқларини модернизация қилиш доирасида 6 000 км линиялар тортилади. Самарқанд электр тармоқлари Туркиянинг “Aksa Elektrik” компаниясига хусусий бошқарувга берилади ва компания йўқотишларни икки баробар камайтириши кутилмоқда.Тадбиркорлар бу йил 40 МВт кичик ГЭС қурди, келгуси йили бу рақам 65 МВтга етказилади. 17 та йирик корхона “яшил” сертификатларга ўтди, икки йилда улар сони 100 тагача кўпайтирилади.Қирғизистон ва Қозоғистон билан биргаликда “Қамбар-ота ГЕС-1” лойиҳасини молиялаштириш 2025 йилда бошланади.
ўзбекистон
энергетика, мирзиёев, яшил энергия, қуёш станцияси, гэс, шамол энергияси, 3,5 гвт, 17 гвт, data-volt, энергия сақлаш тизими, электр тармоқлари, қамбар-ота гэс, инвестиция, инфратузилма
Президент маросимдаги нутқида янги энергетика қувватлари, инфратузилма тармоқлари ва йирик инвестиция лойиҳалари мамлакат энергетикасида янги босқични бошлаётганини таъкидлади
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев мамлакатда қайта тикланувчи энергия қувватларини ишга тушириш маросимида рамзий дастакни босиб, 42 та энергетика объектини фойдаланишга топширди ва 21 та янги лойиҳа қурилишини бошлаб берди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, ҳудудларда жами 3,5 минг МВт қувватга эга 16 та қуёш, иссиқлик ва гидро станция ишга туширилади. Лойиҳалар тўлиқ қувват билан ишлаганда, йиллик электр генерацияси 15 млрд кВт/соатга етмоқда, “яшил” энергия ҳажми эса 23 млрд кВт/соатга кўтарилади.
“Тоза энергия ҳисобига табиий газ сарфи 7 млрд куб метрга камайиб, атмосферага чиқиндилар 11 млн тоннага қисқаради,” — деди Президент.
Шунингдек, 1 245 МВт энергия сақлаш тизимлари, 11 та подстанция ва 420 км электр тармоқлари ишга туширилмоқда.
Келгуси беш йилда 150 млрд доллар инвестиция жалб қилиниб, саноат ва инфратузилма лойиҳалари амалга оширилади. “Янги Ўзбекистон” массивлари ва бошқа ҳудудларда 800 мингдан ортиқ энергия тежамкор уй-жойлар барпо этилади. Саудиянинг “Data-volt” компанияси 3 млрд доллар инвестиция ҳисобига 500 МВтли дата-марказ қуришни бошлаган. Бундай кенг кўламли ишлар электр талабини 1,5 баробарга оширади.
2030 йилгача қўшимча 17 ГВт “яшил” энергия қувватлари ишга туширилиб, уларнинг улуши **54%**га етказилади. Келгуси йилда 1 000 км электр тармоқлари қўшимча равишда ўтказилаб, подстанцияларда 6 000 МВт қувват яратилади. Қорақалпоғистон, Бухоро, Қашқадарё ва Тошкентда 3,3 млрд долларлик, 3,5 ГВт қувват қурилиши бошлангани маълум қилинди. Бу тажриба бошқа вилоятларда ҳам жорий этилади.
Энергия тармоқларини модернизация қилиш доирасида 6 000 км линиялар тортилади. Самарқанд электр тармоқлари Туркиянинг “Aksa Elektrik” компаниясига хусусий бошқарувга берилади ва компания йўқотишларни икки баробар камайтириши кутилмоқда.
300 маҳаллада 107 МВт қуёш станциялари ўрнатилиб, 30 минг оилага даромад манбаи яратилади, — дейилди тадбирда.
Тадбиркорлар бу йил 40 МВт кичик ГЭС қурди, келгуси йили бу рақам 65 МВтга етказилади. 17 та йирик корхона “яшил” сертификатларга ўтди, икки йилда улар сони 100 тагача кўпайтирилади.
Қирғизистон ва Қозоғистон билан биргаликда “Қамбар-ота ГЕС-1” лойиҳасини молиялаштириш 2025 йилда бошланади.