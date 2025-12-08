https://sputniknews.uz/20251208/mirziyoev-konstitutsiya-afv-54012573.html
Мирзиёев Конституция куни муносабати билан 615 нафар маҳкумни афв этди
Мирзиёев Конституция куни муносабати билан 615 нафар маҳкумни афв этди
Sputnik Ўзбекистон
Афв этилган шахсларнинг 220 нафари асосий жазодан тўлиқ, 123 нафари жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди. Яна 97 нафарининг озодликдан маҳрум этиш жазоси енгилроқ жазо билан алмаштирилди. Шунингдек, 175 нафар шахсларга тайинланган озодликдан маҳрум этиш жазосининг муддатлари қисқартирилди.
2025-12-08T09:38+0500
2025-12-08T09:38+0500
2025-12-08T09:38+0500
жамият
шавкат мирзиёев
афв
конституция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1a/21533537_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_47d333d9819fb8f32534bed3edb00acb.jpg
ТОШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат Конституциясининг қабул қилинганининг 33 йиллиги муносабати билан "Жазо муддатини ўтаётган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган бир гуруҳ шахсларни афв этиш тўғрисида"ги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ҳужжат билан жазо муддатини ўтаётган ҳамда қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган 615 нафар шахс афв этилди.Афв этилганларнинг 9 нафарини чет эл фуқаролари, 29 нафарини аёл, 23 нафарини 60 ёшдан ошган эркаклар, 264 нафарини ёшлар (шулардан 2 нафари вояга етмаганлар) ҳамда 9 нафарини тақиқланган ташкилотлар фаолиятида қатнашган шахслар ташкил этади.Фармон ижроси юзасидан афв этилган шахсларни оиласи ва яқинлари бағрига қайтариш, ижтимоий ҳаётга мослашиб, фойдали меҳнат билан шуғулланишлари, соғлом турмуш тарзини йўлга қўйиб, жамиятда муносиб ўрин топишлари учун уларга кўмак бериш бўйича масъул вазирлик ва идораларга тегишли топшириқлар берилган.
https://sputniknews.uz/20251207/prezident-konstitutsiya-kun-tabrik-54011197.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1a/21533537_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_ec88abebe1a4947445ad0e743f915587.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев маҳкум афв фармон конституция
шавкат мирзиёев маҳкум афв фармон конституция
Мирзиёев Конституция куни муносабати билан 615 нафар маҳкумни афв этди
Афв этилган шахсларнинг 220 нафари асосий жазодан тўлиқ, 123 нафари жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди.
ТОШКЕНТ, 8 дек — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакат Конституциясининг қабул қилинганининг 33 йиллиги муносабати билан "Жазо муддатини ўтаётган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган бир гуруҳ шахсларни афв этиш тўғрисида"ги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжат билан жазо муддатини ўтаётган ҳамда қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган 615 нафар шахс афв этилди.
Афв этилган шахсларнинг 220 нафари асосий жазодан тўлиқ, 123 нафари жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод этилди. Яна 97 нафарининг озодликдан маҳрум этиш жазоси енгилроқ жазо билан алмаштирилди. Шунингдек, 175 нафар шахсларга тайинланган озодликдан маҳрум этиш жазосининг муддатлари қисқартирилди.
Афв этилганларнинг 9 нафарини чет эл фуқаролари, 29 нафарини аёл, 23 нафарини 60 ёшдан ошган эркаклар, 264 нафарини ёшлар (шулардан 2 нафари вояга етмаганлар) ҳамда 9 нафарини тақиқланган ташкилотлар фаолиятида қатнашган шахслар ташкил этади.
Фармон ижроси юзасидан афв этилган шахсларни оиласи ва яқинлари бағрига қайтариш, ижтимоий ҳаётга мослашиб, фойдали меҳнат билан шуғулланишлари, соғлом турмуш тарзини йўлга қўйиб, жамиятда муносиб ўрин топишлари учун уларга кўмак бериш бўйича масъул вазирлик ва идораларга тегишли топшириқлар берилган.