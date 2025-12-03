Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва Запорожье вилоятидаги Червоное аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Куни кеча Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктлари озод қилинган эди.
14:41 03.12.2025
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи ҳарбийлари яна битта қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва Запорожье вилоятидаги Червоное аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Куни кеча Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктлари озод қилинган эди.
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
Кеча, 11:29
