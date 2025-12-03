Россия армияси Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи ҳарбийлари яна битта қишлоқни озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Червоное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг ичкарисига кириб борди ва Запорожье вилоятидаги Червоное аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Куни кеча Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктлари озод қилинган эди.