https://sputniknews.uz/20251202/russia-hujum-ozod-qilinish-53880401.html
Россия қўшинларининг фаол ҳужуми — Зелений Гай ва Доброполье озод қилинди
Россия қўшинларининг фаол ҳужуми — Зелений Гай ва Доброполье озод қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди. Шунингдек, Красноармейск шаҳридаги операциянинг якунлангани қайд этилди.
2025-12-02T15:02+0500
2025-12-02T15:02+0500
2025-12-02T15:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
қуролли кучлар
запорожье вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53880123_0:43:1648:970_1920x0_80_0_0_39a9e70281401570a5a3cf3bdc3b132a.jpg
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, хабарда “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Красноармейск (Покровск) шаҳрини озод қилиш операциясини якунлагани таъкидланган.
запорожье вилояти
Россия қўшинларининг фаол ҳужуми — Зелений Гай ва Доброполье озод қилинди
15:02 02.12.2025 (янгиланди: 15:04 02.12.2025)
Россия қўшинлари Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилгани ҳамда Красноармейскдаги операция якунлангани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди”, — дейилади баёнотда.
Шунингдек, хабарда “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Красноармейск (Покровск) шаҳрини озод қилиш операциясини якунлагани таъкидланган.