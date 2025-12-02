Ўзбекистон
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинларининг фаол ҳужуми — Зелений Гай ва Доброполье озод қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди. Шунингдек, Красноармейск шаҳридаги операциянинг якунлангани қайд этилди.
2025-12-02T15:02+0500
2025-12-02T15:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
қуролли кучлар
запорожье вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53880123_0:43:1648:970_1920x0_80_0_0_39a9e70281401570a5a3cf3bdc3b132a.jpg
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, хабарда “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Красноармейск (Покровск) шаҳрини озод қилиш операциясини якунлагани таъкидланган.
запорожье вилояти
россия қўшинлари, зелений гай, доброполье, красноармейск, запорожье вилояти, дхр, мудофаа вазирлиги, фронт хабарлари, ҳарбий операция, шарқ қўшинлари гуруҳи, марказ гуруҳи, озод қилинди
Россия қўшинларининг фаол ҳужуми — Зелений Гай ва Доброполье озод қилинди

15:02 02.12.2025 (янгиланди: 15:04 02.12.2025)
© Министерство обороны РФ / Медиабанкка ўтишОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
© Министерство обороны РФ
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилгани ҳамда Красноармейскдаги операция якунлангани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятининг Зелений Гай ва Доброполье аҳоли пунктларини озод қилди”, — дейилади баёнотда.
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишРоссийские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Шунингдек, хабарда “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Красноармейск (Покровск) шаҳрини озод қилиш операциясини якунлагани таъкидланган.
Президент Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Фронтдаги катта ютуқ: Красноармейск ва Волчанск озод қилинди — Путинга ҳисобот берилди
11:29
