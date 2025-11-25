Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия харбийлари ДХРдаги Иванополье қишлоғини назоратга олди. Амалиёт давомида бир неча ҳарбий қисми жангларда фаол иштирок этгани қайд этилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
қуролли кучлар
андрей белоусов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39873241_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2cd6301636c59f3f098318095c3f91bf.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк халқ республикаси ҳудудидаги Иванополье қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳам Россия армиясини Иванополье озод қилиниши билан табриклади. У Георгий Победоносец номидаги тўртинчи алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси, 78- ва 1194-мотоўқчи полклари ҳарбийларининг мардлик ва жасоратини алоҳида қайд этди."Жануб" қўшинлар гуруҳининг ҳужумчиларининг муваффақияти Константиновканинг жанубий чеккаларига яқинлашишга имкон берди ва душманнинг шаҳардаги ҳолатини қийинлаштирди. Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари операторлари Константиновкадаги душманнинг ҳарбий нишонларини деярли тўсиқсиз аниқлаш ва йўқ қилиш имкониятига эга бўлди.
россия қўшинлари, иванополье, дхр, донецк, россия мудофаа вазирлиги, белоусов, жануб қўшинлари, аҳоли пункти озод қилинди, украина фронти, ҳарбий амалиёт
россия қўшинлари, иванополье, дхр, донецк, россия мудофаа вазирлиги, белоусов, жануб қўшинлари, аҳоли пункти озод қилинди, украина фронти, ҳарбий амалиёт

Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди

16:16 25.11.2025 (янгиланди: 16:47 25.11.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари ДХРнинг Иванополье қишлоғини озод қилди. Мудофаа вазири Белоусов жангда иштирок этган бригада ва полк ҳарбийларининг жасоратини эътироф этди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк халқ республикаси ҳудудидаги Иванополье қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Иванополье аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишРоссийские войска освободили Иванполье в ДНР, сообщило Минобороны РФ
Российские войска освободили Иванполье в ДНР, сообщило Минобороны РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2025
Российские войска освободили Иванполье в ДНР, сообщило Минобороны РФ
© telegram sputnikuzbekistan
/
Медиабанкка ўтиш
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳам Россия армиясини Иванополье озод қилиниши билан табриклади. У Георгий Победоносец номидаги тўртинчи алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси, 78- ва 1194-мотоўқчи полклари ҳарбийларининг мардлик ва жасоратини алоҳида қайд этди.
"Жануб" қўшинлар гуруҳининг ҳужумчиларининг муваффақияти Константиновканинг жанубий чеккаларига яқинлашишга имкон берди ва душманнинг шаҳардаги ҳолатини қийинлаштирди. Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари операторлари Константиновкадаги душманнинг ҳарбий нишонларини деярли тўсиқсиз аниқлаш ва йўқ қилиш имкониятига эга бўлди.
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
