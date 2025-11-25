https://sputniknews.uz/20251125/russia-armiya-dxr-punkt-ozod-53731819.html
Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия харбийлари ДХРдаги Иванополье қишлоғини назоратга олди. Амалиёт давомида бир неча ҳарбий қисми жангларда фаол иштирок этгани қайд этилди.
2025-11-25T16:16+0500
2025-11-25T16:16+0500
2025-11-25T16:47+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
қуролли кучлар
андрей белоусов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39873241_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2cd6301636c59f3f098318095c3f91bf.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк халқ республикаси ҳудудидаги Иванополье қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳам Россия армиясини Иванополье озод қилиниши билан табриклади. У Георгий Победоносец номидаги тўртинчи алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси, 78- ва 1194-мотоўқчи полклари ҳарбийларининг мардлик ва жасоратини алоҳида қайд этди."Жануб" қўшинлар гуруҳининг ҳужумчиларининг муваффақияти Константиновканинг жанубий чеккаларига яқинлашишга имкон берди ва душманнинг шаҳардаги ҳолатини қийинлаштирди. Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари операторлари Константиновкадаги душманнинг ҳарбий нишонларини деярли тўсиқсиз аниқлаш ва йўқ қилиш имкониятига эга бўлди.
https://sputniknews.uz/20251124/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-53704585.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39873241_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a6d20c63c576a17d0f4a0be1775bc5b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қўшинлари, иванополье, дхр, донецк, россия мудофаа вазирлиги, белоусов, жануб қўшинлари, аҳоли пункти озод қилинди, украина фронти, ҳарбий амалиёт
россия қўшинлари, иванополье, дхр, донецк, россия мудофаа вазирлиги, белоусов, жануб қўшинлари, аҳоли пункти озод қилинди, украина фронти, ҳарбий амалиёт
Россия армияси ДХРдаги аҳоли пунктини озод қилди
16:16 25.11.2025 (янгиланди: 16:47 25.11.2025)
Россия қўшинлари ДХРнинг Иванополье қишлоғини озод қилди. Мудофаа вазири Белоусов жангда иштирок этган бригада ва полк ҳарбийларининг жасоратини эътироф этди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк халқ республикаси ҳудудидаги Иванополье қишлоғи устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Иванополье аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳам Россия армиясини Иванополье озод қилиниши билан табриклади. У Георгий Победоносец номидаги тўртинчи алоҳида гвардия мотоўқчи бригадаси, 78- ва 1194-мотоўқчи полклари ҳарбийларининг мардлик ва жасоратини алоҳида қайд этди.
"Жануб" қўшинлар гуруҳининг ҳужумчиларининг муваффақияти Константиновканинг жанубий чеккаларига яқинлашишга имкон берди ва душманнинг шаҳардаги ҳолатини қийинлаштирди. Зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари операторлари Константиновкадаги душманнинг ҳарбий нишонларини деярли тўсиқсиз аниқлаш ва йўқ қилиш имкониятига эга бўлди.