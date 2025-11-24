Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251124/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-53704585.html
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод этди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод этди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Затишье аҳоли пунктини озод қилгани маълум қилинди. Мудофаа вазирлиги бу ҳаракат “Шарқ” гуруҳи позициясини мустаҳкамлаганини қайд этди.
2025-11-24T16:03+0500
2025-11-24T16:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
запорожье вилояти
қуролли кучлар
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/13/39081444_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_23e133b8bf7c1e14053b5edae67d9bf6.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятининг Затишье аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Вазирликнинг қўшимча қилишича, Затишье аҳоли пункти озод этилиши “Шарқ” гуруҳи позицияларини мустаҳкамлаб, кейинги олға силжиш учун муҳим қадам бўлган.
https://sputniknews.uz/20251123/russia-qoshinlar-uch-punkt-ozod-53688317.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/13/39081444_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_0b8f52c11a328901d9b40234bbce0783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия қўшинлари, затишье, запорожье вилояти, аҳоли пункти, мудофаа вазирлиги, шарқ гуруҳи, фронт ҳолати, ҳарбий операциялар, украина, россия хабарлари.
россия қўшинлари, затишье, запорожье вилояти, аҳоли пункти, мудофаа вазирлиги, шарқ гуруҳи, фронт ҳолати, ҳарбий операциялар, украина, россия хабарлари.

Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод этди

16:03 24.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия қўшинлари Затишье аҳоли пунктини озод қилди. Мудофаа вазирлигига кўра, бу “Шарқ” гуруҳи позицияларини мустаҳкамлаган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятининг Затишье аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Қарши ҳужумлар ва душманнинг танкка қарши хандақлар ва ўт очиш нуқталари билан чуқур эшелонлаштирилган мудофаа тизимига қарамай, 5-гвардия умумқўшин армиясининг 127-дивизияси 114-гвардия мотоўқчи полкининг жангчилари қатъият ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишди. Ҳужум гуруҳлари истеҳкомлар чизиғини ёриб ўтиб, Запорожье вилоятидаги Затишье аҳоли пунктини тўлиқ назорат остига олди", - дейилади хабарда.

Вазирликнинг қўшимча қилишича, Затишье аҳоли пункти озод этилиши “Шарқ” гуруҳи позицияларини мустаҳкамлаб, кейинги олға силжиш учун муҳим қадам бўлган.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пунктини озод қилди
Кеча, 15:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0