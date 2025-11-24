Россия армияси Запорожье вилоятидаги қишлоқни озод этди

https://sputniknews.uz/20251124/russia-zaporizhzhia-qishloq-ozod-53704585.html
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги Затишье аҳоли пунктини озод қилгани маълум қилинди. Мудофаа вазирлиги бу ҳаракат “Шарқ” гуруҳи позициясини мустаҳкамлаганини қайд этди.
2025-11-24T16:03+0500
2025-11-24T16:03+0500
2025-11-24T16:03+0500
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Запорожье вилоятининг Затишье аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Вазирликнинг қўшимча қилишича, Затишье аҳоли пункти озод этилиши “Шарқ” гуруҳи позицияларини мустаҳкамлаб, кейинги олға силжиш учун муҳим қадам бўлган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари Запорожье вилоятининг Затишье аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Қарши ҳужумлар ва душманнинг танкка қарши хандақлар ва ўт очиш нуқталари билан чуқур эшелонлаштирилган мудофаа тизимига қарамай, 5-гвардия умумқўшин армиясининг 127-дивизияси 114-гвардия мотоўқчи полкининг жангчилари қатъият ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишди. Ҳужум гуруҳлари истеҳкомлар чизиғини ёриб ўтиб, Запорожье вилоятидаги Затишье аҳоли пунктини тўлиқ назорат остига олди", - дейилади хабарда.
Вазирликнинг қўшимча қилишича, Затишье аҳоли пункти озод этилиши “Шарқ” гуруҳи позицияларини мустаҳкамлаб, кейинги олға силжиш учун муҳим қадам бўлган.