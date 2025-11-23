https://sputniknews.uz/20251123/russia-qoshinlar-uch-punkt-ozod-53688317.html
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги ДХРдаги Петровское ва Днепропетровск вилоятидаги Тихое ҳамда Отрадное аҳоли пунктлари озод қилинганини, бир қатор ҳудудларда ҳужум амалиётлари давом этаётганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Петровское, шунингдек Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қўшимча қилинганидек, ДХРнинг Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужум гуруҳлари Украина Қуролли Кучларининг Марказий ва Горняк микрорайонлари, шунингдек ғарбий саноат зонасидаги қуршовда қолган тузилмаларини йўқ қилишни давом эттирмоқда. Ровное аҳоли пунктида тозалаш ишлари амалга оширилмоқда.Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктлари ҳам озод қилингани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik.
Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Петровское, шунингдек Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Петровское аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Хабарда қўшимча қилинганидек, ДХРнинг Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужум гуруҳлари Украина Қуролли Кучларининг Марказий ва Горняк микрорайонлари, шунингдек ғарбий саноат зонасидаги қуршовда қолган тузилмаларини йўқ қилишни давом эттирмоқда. Ровное аҳоли пунктида тозалаш ишлари амалга оширилмоқда.
Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктлари ҳам озод қилингани маълум қилинди
