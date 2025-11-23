Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги ДХРдаги Петровское ва Днепропетровск вилоятидаги Тихое ҳамда Отрадное аҳоли пунктлари озод қилинганини, бир қатор ҳудудларда ҳужум амалиётлари давом этаётганини маълум қилди.
2025-11-23T15:31+0500
2025-11-23T15:31+0500
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Петровское, шунингдек Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қўшимча қилинганидек, ДХРнинг Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужум гуруҳлари Украина Қуролли Кучларининг Марказий ва Горняк микрорайонлари, шунингдек ғарбий саноат зонасидаги қуршовда қолган тузилмаларини йўқ қилишни давом эттирмоқда. Ровное аҳоли пунктида тозалаш ишлари амалга оширилмоқда.Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктлари ҳам озод қилингани маълум қилинди.
Россия қўшинлари яна учта аҳоли пунктини озод қилди

15:31 23.11.2025
ТОШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасининг Петровское, шунингдек Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
"Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Петровское аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Хабарда қўшимча қилинганидек, ДХРнинг Красноармейск аҳоли пунктида 2-армия ҳужум гуруҳлари Украина Қуролли Кучларининг Марказий ва Горняк микрорайонлари, шунингдек ғарбий саноат зонасидаги қуршовда қолган тузилмаларини йўқ қилишни давом эттирмоқда. Ровное аҳоли пунктида тозалаш ишлари амалга оширилмоқда.
Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи фаол ҳужум ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Тихое ва Отрадное аҳоли пунктлари ҳам озод қилингани маълум қилинди.
