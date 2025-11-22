https://sputniknews.uz/20251122/rossiya-armiyasi-53676036.html
Россия армияси яна иккита қишлоқни озод қилди
Россия армияси яна иккита қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Новое Запорожье қишлоғи Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган. 22.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-22T15:03+0500
2025-11-22T15:03+0500
2025-11-22T15:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_7fcb8c319c919faafc7f848435818136.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Звановка ва Запорожье вилоятидаги Новое Запорожье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Звановкани “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари қатъий ҳаракатлар натижасида озод қилган.Новое Запорожье эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Новое Запорожье қишлоғи Гуляйполье ҳудудида, Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
https://sputniknews.uz/20251121/rossiya-harbiylar-53655926.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/10/52734677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd24493935d4fc4f71cac77af511e4f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
россия, запорожье вилояти, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси яна иккита қишлоқни озод қилди
Новое Запорожье қишлоғи Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Звановка ва Запорожье вилоятидаги Новое Запорожье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Звановкани “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари қатъий ҳаракатлар натижасида озод қилган.
Новое Запорожье эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Новое Запорожье қишлоғи Гуляйполье ҳудудида, Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.