Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Звановка ва Запорожье вилоятидаги Новое Запорожье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Звановкани “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари қатъий ҳаракатлар натижасида озод қилган.Новое Запорожье эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.Новое Запорожье қишлоғи Гуляйполье ҳудудида, Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Звановка ва Запорожье вилоятидаги Новое Запорожье аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Звановкани “Жануб” қўшинлари гуруҳи жангчилари қатъий ҳаракатлар натижасида озод қилган.
Новое Запорожье эса “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
Новое Запорожье қишлоғи Гуляйполье ҳудудида, Запорожье ва Днепропетровск вилоятлари чегарасида жойлашган.
