Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Харьков йўналишида ҳарбийларнинг фаол саъй-ҳаракатлари ёрдамида Двуречанское ва Цегельное қишлоқлари озод қилинди.Қолаверса, Донецк Халқ республикасидаги Новосёловка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Харьков вилоятидаги Петропавловка озод қилинган.“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Платоновкани озод қилишга эришди.Ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом этди ва Днепропетровск вилоятидаги Гай, Нечаевка ва Радостное ва Запорожье вилоятидаги Яблоково, Равнополье и Весёлое аҳоли пунктларини озод қилишни якунлади.“Днепр” гуруҳи ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Малая Токмачкани озод қилишга муваффақ бўлди.
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини озод қилди

Улар орасида Двуречанское, Цегельное, Купянск, Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Петропавловка бор.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
Харьков йўналишида ҳарбийларнинг фаол саъй-ҳаракатлари ёрдамида Двуречанское ва Цегельное қишлоқлари озод қилинди.

“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилишни якунлади ва Оскол дарёси чап қирғоғида қуршовда қолган Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини йўқ қилишда давом этмоқда", - дейилган хабарда.

Қолаверса, Донецк Халқ республикасидаги Новосёловка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Харьков вилоятидаги Петропавловка озод қилинган.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Платоновкани озод қилишга эришди.
Ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом этди ва Днепропетровск вилоятидаги Гай, Нечаевка ва Радостное ва Запорожье вилоятидаги Яблоково, Равнополье и Весёлое аҳоли пунктларини озод қилишни якунлади.
“Днепр” гуруҳи ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Малая Токмачкани озод қилишга муваффақ бўлди.
