https://sputniknews.uz/20251121/rossiya-harbiylar-53655926.html
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини озод қилди
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди.
2025-11-21T16:24+0500
2025-11-21T16:24+0500
2025-11-21T16:24+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40463037_0:70:3055:1788_1920x0_80_0_0_1014e8a4f9df5a6c5974a7612ae8185f.jpg
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.Харьков йўналишида ҳарбийларнинг фаол саъй-ҳаракатлари ёрдамида Двуречанское ва Цегельное қишлоқлари озод қилинди.Қолаверса, Донецк Халқ республикасидаги Новосёловка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Харьков вилоятидаги Петропавловка озод қилинган.“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Платоновкани озод қилишга эришди.Ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом этди ва Днепропетровск вилоятидаги Гай, Нечаевка ва Радостное ва Запорожье вилоятидаги Яблоково, Равнополье и Весёлое аҳоли пунктларини озод қилишни якунлади.“Днепр” гуруҳи ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Малая Токмачкани озод қилишга муваффақ бўлди.
https://sputniknews.uz/20251121/kupyanskn-ozod-putin-53631970.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1e/40463037_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_76b3b38eb0b237d4d5aa276b95c8e6b9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ҳарбийлари купянск озод
россия ҳарбийлари купянск озод
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини озод қилди
Улар орасида Двуречанское, Цегельное, Купянск, Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Петропавловка бор.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik.
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 16 та аҳоли пунктини, жумладан, Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар қилди.
Харьков йўналишида ҳарбийларнинг фаол саъй-ҳаракатлари ёрдамида Двуречанское ва Цегельное қишлоқлари озод қилинди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод қилишни якунлади ва Оскол дарёси чап қирғоғида қуршовда қолган Украина Қуролли кучлари бўлинмаларини йўқ қилишда давом этмоқда", - дейилган хабарда.
Қолаверса, Донецк Халқ республикасидаги Новосёловка, Ставки, Масляковка, Ямполь ва Харьков вилоятидаги Петропавловка озод қилинган.
“Жануб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Платоновкани озод қилишга эришди.
Ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом этди ва Днепропетровск вилоятидаги Гай, Нечаевка ва Радостное ва Запорожье вилоятидаги Яблоково, Равнополье и Весёлое аҳоли пунктларини озод қилишни якунлади.
“Днепр” гуруҳи ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Малая Токмачкани озод қилишга муваффақ бўлди.