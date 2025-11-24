https://sputniknews.uz/20251124/sportchilar-prezident-olimpiada-53700768.html
Ўсмир спортчилар орасида Президент Олимпиадаси бошланди
Ўзбекистонда “Янги Ўзбекистон Олимпия чўққилари” мусобақаларининг финал босқичи — Президент Олимпиадаси бошланди. Тадбирда 15–17 ёшли спортчилар иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. “Янги Ўзбекистон Олимпия чўққилари” мусобақаларининг финал босқичи — Президент Олимпиадасига старт берилди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мусобақалар Олимпия шаҳарчасидаги спорт иншоотларида ўтмоқда. Бадиий гимнастика бўйича баҳслар — Гимнастика бўйича ихтисослаштирилган республика болалар ва ўсмирлар олимпия захиралари спорт мактабида, оғир атлетика мусобақалари эса Чирчиқ Олимпия ва Паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказида ташкил этилган.Финал босқичида ҳудудий саралашларда ғолиб чиққан, 15-17 ёшли спортчилар иштирок этмоқда.
Мусобақалар бокс, дзюдо, таэквондо, оғир атлетика, эркин кураш, аёллар кураши, юнон-рум кураши, енгил атлетика, бадиий гимнастика, стол тенниси, баскетбол 3х3 спорт турлари бўйича ўтказилади.
