Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларини 96 та медаль билан иккинчи ўринда якунлади
Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларини 96 та медаль билан иккинчи ўринда якунлади
Ўзбекистон VI Ислом бирдамлиги ўйинларини 96 медаль — 29 олтин, 35 кумуш ва 32 бронза билан якунлаб, Туркиядан кейин умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади.
2025-11-22T09:14+0500
2025-11-22T09:34+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53668830_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f3b56e3de460b939a85f3bc826bc405.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Ўзбекистон Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳри мезбонлик қилган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг сўнгги беллашув кунида ўзбекистонлик спортчилар 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида 96 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллашди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Кумуш медаль:Бронза медаллар:7−21 ноябрь кунлари ташкил этилган мусобақада Туркия биринчи бўлди. Учинчи ўрин Эронга насиб этди.Ўйинларнинг ёпилиш маросимида Ислом бирдамлиги спорт ассоциацияси байроғи навбатдаги мусобақани қабул қиладиган Малайзияга топширилди.
https://sputniknews.uz/20251121/oyinlar-uzbekistan-medal-53625140.html
Янгиликлар
uz_UZ
Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларини 96 та медаль билан иккинчи ўринда якунлади

09:14 22.11.2025 (янгиланди: 09:34 22.11.2025)
© Пресс-служба НОКДелегация Узбекистана, завоевавшая 96 медалей, завершила Игры исламской солидарности Рияд-2025 на 2 месте
Делегация Узбекистана, завоевавшая 96 медалей, завершила Игры исламской солидарности Рияд-2025 на 2 месте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.11.2025
© Пресс-служба НОК
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон 57 та мамлакат орасида Туркиядан кейин иккинчи ўринни эгаллади.
ТОШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Ўзбекистон Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳри мезбонлик қилган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг сўнгги беллашув кунида ўзбекистонлик спортчилар 1 та кумуш ва 2 та бронза медалларини қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида 96 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллашди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Кумуш медаль:
Қудратой Тошпўлатова — пара пауэрлифтинг, оғир вазн тоифаси.
Бронза медаллар:
Сарварбек Раҳмонбердиев — жиу-житсу, -62 кг;
Бекзод Жамилов — пара пауэрлифтинг, оғир вазн тоифаси.

Умумий ҳисобда Ўзбекистон спортчилари 29 та олтин, 35 та кумуш ва 32 та бронза, жами 96 медаль қўлга киритиб, 57 та мамлакат орасида Туркиядан кейин иккинчи ўринни эгаллади.

7−21 ноябрь кунлари ташкил этилган мусобақада Туркия биринчи бўлди. Учинчи ўрин Эронга насиб этди.
Ўйинларнинг ёпилиш маросимида Ислом бирдамлиги спорт ассоциацияси байроғи навбатдаги мусобақани қабул қиладиган Малайзияга топширилди.
