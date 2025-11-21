https://sputniknews.uz/20251121/oyinlar-uzbekistan-medal-53625140.html
VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон яна 11 та медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон спортчилари енгил атлетика, қиличбозлик ва кураш турларида 3 олтин, 4 кумуш ва 4 бронза медал қўлга киритди.
2025-11-21T09:15+0500
2025-11-21T09:15+0500
2025-11-21T11:48+0500
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Саудия Арабистонида ўтказилаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 3 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза медалларига эга чиқди. Бу ҳақда республика Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:Кумуш медаллар:Бронза медаллар:
ислом бирдамлиги ўйинлари, ўзбекистон медаллари, енгил атлетика, қиличбозлик жамоавий, аёллар кураши, эркин кураш, рапира жамоаси, шпага жамоаси, спорт янгиликлари ўзбекистон, медаллар статистикаси
VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон яна 11 та медаль олди
09:15 21.11.2025 (янгиланди: 11:48 21.11.2025)
Ўзбекистон делегацияси Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида енгил атлетика, қиличбозлик ва курашда медалларга эга чиқди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Саудия Арабистонида ўтказилаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 3 та олтин, 4 та кумуш ва 4 та бронза медалларига эга чиқди. Бу ҳақда республика Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Анвар Анваров (енгил атлетика, узунликка сакраш)
Қиличбозлик, жамоавий рапира (эркаклар)
Қиличбозлик, жамоавий шпага (аёллар)
Светлана Оқназарова (аёллар кураши, -68 кг)
Ўғилой Норбоева (енгил атлетика, кўпкураш)
Қиличбозлик, жамоавий сабля (аёллар)
Қиличбозлик, жамоавий сабля (эркаклар)
Наталья Семёнова (пара енгил атлетика, найза улоқтириш)
Ғуломжон Абдуллаев (эркин кураш, -57 кг)
Умиджон Жалолов (эркин кураш, -65 кг)
Нигина Собирова (аёллар кураши, -62 кг)