Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна тўрт медаль қўлга киритди
Ўзбекистон спортчилари Саудия Арабистонидаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида олтин, икки кумуш ва бир бронза медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Саудия Арабистонида ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон спортчилари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритишди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медаль:
ўзбекистон спортчилари, ислом бирдамлиги ўйинлари, саудия арабистони, аёллар кураши, енгил атлетика, тўсиқлар оша югуриш, қиличбозлик, сабля, актенге кеунимжаева, шоҳида аҳмедова, лидия подцепкина, зуҳриддин қодиров, медаллар, спорт янгиликлари
09:10 20.11.2025 (янгиланди: 10:03 20.11.2025)
Ар-Риёдда ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида ўзбекистонлик спортчилар битта олтин, иккита кумуш ва битта бронза медалига эга чиқди.