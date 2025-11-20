Ўзбекистон
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна тўрт медаль қўлга киритди
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна тўрт медаль қўлга киритди
Ўзбекистон спортчилари Саудия Арабистонидаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида олтин, икки кумуш ва бир бронза медалини қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Саудия Арабистонида ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон спортчилари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритишди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медаль:
09:10 20.11.2025 (янгиланди: 10:03 20.11.2025)
© Пресс-служба НОК
© Пресс-служба НОК
Ар-Риёдда ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида ўзбекистонлик спортчилар битта олтин, иккита кумуш ва битта бронза медалига эга чиқди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Саудия Арабистонида ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон спортчилари 1 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритишди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаль:
Актенге Кеунимжаева (аёллар кураши, −50 кг)
Кумуш медаллар:
Шоҳида Аҳмедова (аёллар кураши, −53 кг)
Лидия Подцепкина (енгил атлетика, 100 метрга тўсиқлар оша югуриш)
Бронза медаль:
Зуҳриддин Қодиров (қиличбозлик, сабля)
