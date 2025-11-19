Ўзбекистон
Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 13 медаль қўлга киритди
Риёд-2025 VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон спортчилари навбатдаги куни 4 олтин, 4 кумуш ва 5 бронза медалига эга чиқишди. Енгил атлетика, кураш, қиличбозлик ва пара спорт турлари бўйича муваффақиятли иштирок этишди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида навбатдаги кунида 4 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалларига эга чиқишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди. Олтин медаллар:• Алишер Ғаниев (юнон-рум кураши, -60 кг)• Иброҳим Маҳкамов (енгил атлетика, уч ҳатлаб сакраш)• Амир Нагаев (енгил атлетика, баландликка сакраш)• Нодир Норбоев (енгил атлетика, ўнкураш)Кумуш медаллар:• Ёрқинбек Одилов (пара енгил атлетика, диск улоқтириш)• Иляс Молина (қиличбозлик, рапира)• Севара Раҳимова (қиличбозлик, шпага)• Заҳириддин Шокиров (енгил атлетика, ўнкураш)Бронза медаллар:• Айтжан Халмаханов (юнон-рум кураши, -67 кг)• Абдулло Алиев (юнон-рум кураши, -77 кг)• Радмир Семенеев (қиличбозлик, рапира)• Шаҳзода Эгамбердиева (қиличбозлик, шпага)• Заринахон Носиржонова (енгил атлетика, босқон улоқтириш)Бугун Ўзбекистон вакиллари енгил атлетика, пара енгил атлетика, спорт курашлари, қиличбозлик ва гандбол баҳсларида иштирок этишади.
ўзбекистон, риёд 2025, ислом бирдамлиги ўйинлари, медаллар, спортчилар, енгил атлетика, кураш, қиличбозлик, пара атлетика, олтин медал, кумуш медал, бронза медал, vi ислом бирдамлиги

09:55 19.11.2025 (янгиланди: 10:08 19.11.2025)
Ўзбекистонлик спортчилар юнон-рум кураши ва енгил атлетикада тенгсиз эканликларини исботлашди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида навбатдаги кунида 4 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалларига эга чиқишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаллар:
• Алишер Ғаниев (юнон-рум кураши, -60 кг)
• Иброҳим Маҳкамов (енгил атлетика, уч ҳатлаб сакраш)
• Амир Нагаев (енгил атлетика, баландликка сакраш)
• Нодир Норбоев (енгил атлетика, ўнкураш)
Кумуш медаллар:
• Ёрқинбек Одилов (пара енгил атлетика, диск улоқтириш)
• Иляс Молина (қиличбозлик, рапира)
• Севара Раҳимова (қиличбозлик, шпага)
• Заҳириддин Шокиров (енгил атлетика, ўнкураш)
Бронза медаллар:
• Айтжан Халмаханов (юнон-рум кураши, -67 кг)
• Абдулло Алиев (юнон-рум кураши, -77 кг)
• Радмир Семенеев (қиличбозлик, рапира)
• Шаҳзода Эгамбердиева (қиличбозлик, шпага)
• Заринахон Носиржонова (енгил атлетика, босқон улоқтириш)
Бугун Ўзбекистон вакиллари енгил атлетика, пара енгил атлетика, спорт курашлари, қиличбозлик ва гандбол баҳсларида иштирок этишади.
