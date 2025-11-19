https://sputniknews.uz/20251119/islom-birdamlik-oyinlar-medal-53574949.html
Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 13 медаль қўлга киритди
Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 13 медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Риёд-2025 VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон спортчилари навбатдаги куни 4 олтин, 4 кумуш ва 5 бронза медалига эга чиқишди. Енгил атлетика, кураш, қиличбозлик ва пара спорт турлари бўйича муваффақиятли иштирок этишди.
2025-11-19T09:55+0500
2025-11-19T09:55+0500
2025-11-19T10:08+0500
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
енгил атлетика
юнон-рум кураши
қиличбозлик
спорт
мусобақа
саудия арабистони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53574782_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_38080926be7bea01797cf95b335133f0.jpg
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида навбатдаги кунида 4 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалларига эга чиқишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди. Олтин медаллар:• Алишер Ғаниев (юнон-рум кураши, -60 кг)• Иброҳим Маҳкамов (енгил атлетика, уч ҳатлаб сакраш)• Амир Нагаев (енгил атлетика, баландликка сакраш)• Нодир Норбоев (енгил атлетика, ўнкураш)Кумуш медаллар:• Ёрқинбек Одилов (пара енгил атлетика, диск улоқтириш)• Иляс Молина (қиличбозлик, рапира)• Севара Раҳимова (қиличбозлик, шпага)• Заҳириддин Шокиров (енгил атлетика, ўнкураш)Бронза медаллар:• Айтжан Халмаханов (юнон-рум кураши, -67 кг)• Абдулло Алиев (юнон-рум кураши, -77 кг)• Радмир Семенеев (қиличбозлик, рапира)• Шаҳзода Эгамбердиева (қиличбозлик, шпага)• Заринахон Носиржонова (енгил атлетика, босқон улоқтириш)Бугун Ўзбекистон вакиллари енгил атлетика, пара енгил атлетика, спорт курашлари, қиличбозлик ва гандбол баҳсларида иштирок этишади.
https://sputniknews.uz/20251118/uzbekistan-riyadh-natija-53547635.html
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53574782_179:0:2455:1707_1920x0_80_0_0_c65a07b4e6736a63098d2811504187b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, риёд 2025, ислом бирдамлиги ўйинлари, медаллар, спортчилар, енгил атлетика, кураш, қиличбозлик, пара атлетика, олтин медал, кумуш медал, бронза медал, vi ислом бирдамлиги
ўзбекистон, риёд 2025, ислом бирдамлиги ўйинлари, медаллар, спортчилар, енгил атлетика, кураш, қиличбозлик, пара атлетика, олтин медал, кумуш медал, бронза медал, vi ислом бирдамлиги
Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 13 медаль қўлга киритди
09:55 19.11.2025 (янгиланди: 10:08 19.11.2025)
Ўзбекистонлик спортчилар юнон-рум кураши ва енгил атлетикада тенгсиз эканликларини исботлашди.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон делегацияси Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида навбатдаги кунида 4 та олтин, 4 та кумуш ва 5 та бронза медалларига эга чиқишди. Бу ҳақда мамлакат Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
• Алишер Ғаниев (юнон-рум кураши, -60 кг)
• Иброҳим Маҳкамов (енгил атлетика, уч ҳатлаб сакраш)
• Амир Нагаев (енгил атлетика, баландликка сакраш)
• Нодир Норбоев (енгил атлетика, ўнкураш)
• Ёрқинбек Одилов (пара енгил атлетика, диск улоқтириш)
• Иляс Молина (қиличбозлик, рапира)
• Севара Раҳимова (қиличбозлик, шпага)
• Заҳириддин Шокиров (енгил атлетика, ўнкураш)
• Айтжан Халмаханов (юнон-рум кураши, -67 кг)
• Абдулло Алиев (юнон-рум кураши, -77 кг)
• Радмир Семенеев (қиличбозлик, рапира)
• Шаҳзода Эгамбердиева (қиличбозлик, шпага)
• Заринахон Носиржонова (енгил атлетика, босқон улоқтириш)
Бугун Ўзбекистон вакиллари енгил атлетика, пара енгил атлетика, спорт курашлари, қиличбозлик ва гандбол баҳсларида иштирок этишади.