13 медаль ва таэквондода биринчи ўрин: Ўзбекистоннинг Риёддаги натижалари
Ўзбекистон делегацияси Риёддаги Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та олтин, 5 та кумуш ва 3 та бронза медал олди. Таэквондо WT жамоаси мусобақани биринчи ўрин билан якунлади.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида 5 та олтин, 5 та кумуш ва 3 та бронза медалларига эга чиқишди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:— Барнохон Сайфуллаева (енгил атлетика, баландликка сакраш)— Диёрбек Тўхлибоев (таэквондо WT, -67 кг)— Марат Мавлонов (таэквондо WT, +82 кг)— Мейирхан Тимуров (қиличбозлик, шпага)— Наргиза Қўчқорова (енгил атлетика, найза улоқтириш)Кумуш медаллар:— Суҳроб Ходжаев (енгил атлетика, босқон улоқтириш)— Шарифа Давронова (енгил атлетика, уч ҳатлаб сакраш)— Жавоҳир Нурматов (қиличбозлик, шпага)— Гулистан Пердибаева (қиличбозлик, сабля)— Светлана Осипова (таэквондо WT, +70 кг)Бронза медаллар:— Валерия Горбатова (енгил атлетика, баландликка сакраш)— Аюбхон Фаёзов (енгил атлетика, босқон улоқтириш)— Диёра Азизова (таэквондо WT, -63 кг)Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, таэквондо WT бўйича Ўзбекистон терма жамоаси VI Ислом бирдамлиги ўйинларини 3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медаллари билан биринчи ўринда якунлашди.
