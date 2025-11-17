Ўзбекистон
Риёд-2025: Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди
Риёд-2025: Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди
Ар -Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларида таэквондочи Озода Собиржонова -70 кг вазн тоифасида Эрон спортчисини мағлуб этиб, Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални олиб келди.
2025-11-17T09:23+0500
2025-11-17T09:56+0500
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Саудия Арабистони пойтахти Ар- Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинлари навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матубот хизмати хабар берди.Таэквондо WT бўйича -70 кг вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова мусобақа ғолибига айланди.Шу тариқа, у Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медални қўшди.
Риёд-2025: Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди

09:23 17.11.2025 (янгиланди: 09:56 17.11.2025)
Oбуна бўлиш
VI Ислом бирдамлиги ўйинларидаги навбатдаги олтин медални таэквондочи Озода Собиржонова ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Саудия Арабистони пойтахти Ар- Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинлари навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матубот хизмати хабар берди.
Таэквондо WT бўйича -70 кг вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова мусобақа ғолибига айланди.

Финалда эронлик спортчига дуч келган Собиржонова аниқ зарбалар ва устун ҳаракатлар билан рақибасини мағлуб этди.

Шу тариқа, у Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медални қўшди.
