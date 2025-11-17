https://sputniknews.uz/20251117/riyadh-uzbekistan-oltin-medal-53527243.html
Риёд-2025: Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ар -Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларида таэквондочи Озода Собиржонова -70 кг вазн тоифасида Эрон спортчисини мағлуб этиб, Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални олиб келди.
2025-11-17T09:23+0500
2025-11-17T09:23+0500
2025-11-17T09:56+0500
ўзбекистон
спорт
саудия арабистони
мусобақа
чемпион
олтин медаль
таэквондо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53527078_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_036913b4ee6683d0c17d4a4783212000.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Саудия Арабистони пойтахти Ар- Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинлари навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матубот хизмати хабар берди.Таэквондо WT бўйича -70 кг вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова мусобақа ғолибига айланди.Шу тариқа, у Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медални қўшди.
https://sputniknews.uz/20251116/asia-chempionat-kamonchilar-medal-53516918.html
ўзбекистон
саудия арабистони
риёд-2025, ислом бирдамлиги ўйинлари, vi ислом бирдамлиги ўйинлари, саудия арабистони, ар-риёд, ўзбекистон делегацияси, ўзбекистон спортчилари, озода собиржонова, таэквондо, таэквондо wt, -70 кг, финал баҳси, эрон спортчиси, олтин медаль, ғолиблик, моқ, моқ матбуот хизмати, медаллар жадвали, таэквондо жамоаси, халқаро мусобақа, спорт янгиликлари, ўзбек спортчиси, чемпионлик, мусобақа натижалари, рингдаги баҳс, аниқ зарбалар, устун ҳаракатлар, ўзбекистон олтин медаль, спорт чемпионати, ислом ўйинлари.
09:23 17.11.2025 (янгиланди: 09:56 17.11.2025)
VI Ислом бирдамлиги ўйинларидаги навбатдаги олтин медални таэквондочи Озода Собиржонова ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Саудия Арабистони пойтахти Ар- Риёдда ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинлари навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медалга эга бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матубот хизмати хабар берди
.
Таэквондо WT бўйича -70 кг вазн тоифасида иштирок этган Озода Собиржонова мусобақа ғолибига айланди.
Финалда эронлик спортчига дуч келган Собиржонова аниқ зарбалар ва устун ҳаракатлар билан рақибасини мағлуб этди.
Шу тариқа, у Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медални қўшди.