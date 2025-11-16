https://sputniknews.uz/20251116/asia-chempionat-kamonchilar-medal-53516918.html
Осиё чемпионати: ўзбекистонлик камончилар тарихида илк бор медаллар қўлга киритди
Ўзбекистон камончилари Бангладешдаги Осиё чемпионатида кумуш ва бронза медалларини қўлга киритди. Микст жуфтлик финалгача етиб бориб, тарихий натижа қайд этди.
Микст дастурида Париж–2024 Олимпиадаси иштирокчилари Амирхон Содиқов ҳамда Зиёдахон Абдусатторова финалга етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди.
Шунингдек, эркаклар терма жамоаси жамоавий дастурда Қозоғистонни мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Аҳамиятлиси, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари тарихда илк бор қитъа биринчилигида совриндорликка эришди.
Бангладешдаги чемпионатда ўзбекистонлик камончилар кумуш ва бронза медалларини қўлга киритди. Терма жамоа тарихда илк бор совриндор бўлди
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
Бангладешда ўтказилаётган камондан отиш бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон камончилари кумуш ва бронза медалларини қўлга киритишди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
Микст дастурида Париж–2024 Олимпиадаси иштирокчилари Амирхон Содиқов ҳамда Зиёдахон Абдусатторова финалгача етиб бориб, кумуш медалга сазовор бўлди.
Шунингдек, эркаклар терма жамоаси жамоавий дастурда Қозоғистонни мағлуб этиб, бронза медалини қўлга киритди.
Аҳамиятлиси, Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари тарихда илк бор қитъа биринчилигида совриндорликка эришди.