Ислом бирдамлиги ўйинлари: Акбар Жўраев уч карра чемпион бўлди
Ўзбекистон спортчилари Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та олтин ва 5 та бронза медалини қўлга киритди. Оғир атлетика ва сузишда юқори натижалар қайд этилди.
2025-11-13T10:00+0500
2025-11-13T10:57+0500
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 5 та олтин ва 5 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:Бронза медаллар:
Ислом бирдамлиги ўйинлари: Акбар Жўраев уч карра чемпион бўлди

10:00 13.11.2025 (янгиланди: 10:57 13.11.2025)
VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон оғир атлетика ва сузишда юқори натижалар қайд этди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида ўтаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 5 та олтин ва 5 та бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаллар:
Акбар Жўраев (оғир атлетика, даст кўтариш, −110 кг)
Акбар Жўраев (оғир атлетика, силтаб кўтариш, −110 кг)
Акбар Жўраев (оғир атлетика, икки кураш, −110 кг)
Илья Сибирцев (400 метрга эркин сузиш)
Элдор Усмонов (100 метрга баттерфляй сузиш)
Бронза медаллар:
Турсуной Жабборова (оғир атлетика, даст кўтариш, +86 кг)
Турсуной Жабборова (оғир атлетика, силтаб кўтариш, +86 кг)
Турсуной Жабборова (оғир атлетика, икки кураш, +86 кг)
Шарофиддин Амриддинов (оғир атлетика, даст кўтариш, +110 кг)
4×100 метрга эркин сузиш, эркаклар
Спортсмены Узбекистана завоевали еще 7 медалей на Играх исламской солидарности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 7 та медаль қўлга киритди
Кеча, 09:22
