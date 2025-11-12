Ўзбекистон
Саудия Арабистонида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон спорти делегацияси 1 олтин, 5 кумуш ва 1 бронза медал қўлга киритди. Олтин медаль соҳибаси — каратэ бўйича Севинч Раҳимова.
2025-11-12T09:22+0500
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 7 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати маълум қилди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медали:
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 7 та медаль қўлга киритди

Ислом бирдамлиги ўйинларидаги навбатдаги кун Ўзбекистон делегацияси жами 7 та медаль, жумладан битта олтинни қўлга киритишди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 7 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати маълум қилди.
Ўзбекистон спортчилари навбатдаги кун беллашувларида 1 та олтин, 5 та кумуш ва 1 та бронза медалларини ўз ғазнасига қўшди.
Олтин медаль:
Севинч Раҳимова — каратэ, -55 кг вазн тоифаси
Кумуш медаллар:
Гулшан Алимардонова — каратэ, -50 кг
Ригина Адашбаева — оғир атлетика, даст кўтариш, -86 кг
Ригина Адашбаева — оғир атлетика, силтаб кўтариш, -86 кг
Ригина Адашбаева — оғир атлетика, икки кураш, -86 кг
Илья Сибирцев — 200 метр эркин усулда сузиш
Бронза медали:
Ўзбекистон терма жамоаси — футзал
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 9 та медаль қўлга киритди
