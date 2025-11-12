https://sputniknews.uz/20251112/uzbekistan-sportchilar-islom-oyinlar-medal-53399926.html
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 7 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 7 та медаль қўлга киритди
Саудия Арабистонида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон спорти делегацияси 1 олтин, 5 кумуш ва 1 бронза медал қўлга киритди. Олтин медаль соҳибаси — каратэ бўйича Севинч Раҳимова.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 7 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати маълум қилди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медали:
саудия арабистони
Ислом бирдамлиги ўйинларидаги навбатдаги кун Ўзбекистон делегацияси жами 7 та медаль, жумладан битта олтинни қўлга киритишди