Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 9 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 9 та медаль қўлга киритди
Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон спортчилари 5 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалини қўлга киритди. Боксчиларчемпионликни таъминлади, оғир атлет Сарвар Зафаржонов икки карра олтин соҳибига айланди.
2025-11-11T10:05+0500
2025-11-11T10:09+0500
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 5 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль соҳиблари:Кумуш медаль соҳиблари:Бронза медалига эга чиққанлар:
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида яна 9 та медаль қўлга киритди

10:05 11.11.2025 (янгиланди: 10:09 11.11.2025)
Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги куни мусобақаларида Ўзбекистон спортчилари бокс, оғир атлетика ва сузиш йўналишларида медалларни қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 5 та олтин, 3 та кумуш ва 1 та бронза медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаль соҳиблари:
Мадиёр Дониёров — бокс (-60 кг)
Абдуллоҳ Мадаминов — бокс (-65 кг)
Хуморабону Мамажонова — бокс (-57 кг)
Сарвар Зафаржонов — оғир атлетика (силтаб кўтариш, -88 кг)
Сарвар Зафаржонов — оғир атлетика (икки кураш, -88 кг)
Кумуш медаль соҳиблари:
Ўзбекистон дзюдо аралаш жамоаси
Одинахон Исмоилова — бокс (-60 кг)
Сарвар Зафаржонов — оғир атлетика (даст кўтариш, -88 кг)
Бронза медалига эга чиққанлар:
4х100 метрга комплекс сузиш (аралаш эстафета) — Ўзбекистон жамоаси
