Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида 15 та медалга эга чиқди
09:24 10.11.2025 (янгиланди: 10:03 10.11.2025)
© Минспорта РУз.Узбекские спортсмены на VI Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде.
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон спортчилари VI Ислом бирдамлиги ўйинларида дзюдо, бокс ва оғир атлетика беллашувларида муносиб иштирок этиб, қатор медалларни қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кун баҳсларида Ўзбекистон атлетлари жами 15 та медаль — 3 та олтин, 7 та кумуш ва 5 та бронзани қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, силтаб кўтариш, −65 кг)
Шаҳзодхўжа Шарипов (дзюдо, −90 кг)
Музаффарбек Тўрабоев (дзюдо, +100 кг)
Кумуш медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, икки кураш, −65 кг)
Нигора Абдуллаева (оғир атлетика, даст кўтариш, силтаб кўтариш ва икки кураш, −58 кг)
Хуршида Раззоқбердиева (дзюдо, −70 кг)
Диёрбек Рўзметов (оғир атлетика, даст кўтариш, −71 кг)
Ирисхон Қурбонбоева (дзюдо, +78 кг)
Бронза медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, даст кўтариш, −65 кг)
Узукжамол Юнусова (бокс, −54 кг)
Зилола Юсуфова (бокс, −51 кг)
Маржона Кўчимова (дзюдо, −78 кг)
Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)