https://sputniknews.uz/20251110/sportchilar-islom-birdamlik-oyinlar-medal-53350047.html
Ўзбекистон спортчилари Ислом бирдамлиги ўйинларида 15 та медалга эга чиқди
Ўзбекистон спортчилари Саудиядаги VI Ислом бирдамлиги ўйинларида 3 олтин, 7 кумуш ва 5 бронза медали билан умумий ҳисобни бойитди.
2025-11-10T09:24+0500
2025-11-10T10:03+0500
спорт
оғир атлетика
дзюдо
бокс
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
саудия арабистони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53347313_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4f84bb4a5254f62def19aa4ba07ff00b.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кун баҳсларида Ўзбекистон атлетлари жами 15 та медаль — 3 та олтин, 7 та кумуш ва 5 та бронзани қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаллар:Кумуш медаллар:Бронза медаллар:
https://sputniknews.uz/20251109/uzbekistan-islom-oyinlar-medal-53329991.html
саудия арабистони
ўзбекистон, спорт, ислом бирдамлиги ўйинлари, саудия арабистони, миллий олимпия қўмитаси, адҳамжон эргашев, шаҳзодхўжа шарипов, музаффарбек тўрабоев, нигора абдуллаева, диёрбек рўзметов, ирисхон қурбонбоева, хуршида раззоқбердиева, узукжамол юнусова, зилола юсуфова, маржона кўчимова, алишер юсупов, оғир атлетика, дзюдо, бокс, медаллар, спортчилар, саудия, vi ўйинлар
09:24 10.11.2025 (янгиланди: 10:03 10.11.2025)
© Минспорта РУз.Узбекские спортсмены на VI Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде.
Узбекские спортсмены на VI Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2025
© Минспорта РУз.
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон спортчилари VI Ислом бирдамлиги ўйинларида дзюдо, бокс ва оғир атлетика беллашувларида муносиб иштирок этиб, қатор медалларни қўлга киритишди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Саудия Арабистонида давом этаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кун баҳсларида Ўзбекистон атлетлари жами 15 та медаль — 3 та олтин, 7 та кумуш ва 5 та бронзани қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, силтаб кўтариш, −65 кг)
Шаҳзодхўжа Шарипов (дзюдо, −90 кг)
Музаффарбек Тўрабоев (дзюдо, +100 кг)
Кумуш медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, икки кураш, −65 кг)
Нигора Абдуллаева (оғир атлетика, даст кўтариш, силтаб кўтариш ва икки кураш, −58 кг)
Хуршида Раззоқбердиева (дзюдо, −70 кг)
Диёрбек Рўзметов (оғир атлетика, даст кўтариш, −71 кг)
Ирисхон Қурбонбоева (дзюдо, +78 кг)
Бронза медаллар:
Адҳамжон Эргашев (оғир атлетика, даст кўтариш, −65 кг)
Узукжамол Юнусова (бокс, −54 кг)
Зилола Юсуфова (бокс, −51 кг)
Маржона Кўчимова (дзюдо, −78 кг)
Алишер Юсупов (дзюдо, +100 кг)
