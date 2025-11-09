https://sputniknews.uz/20251109/uzbekistan-islom-oyinlar-medal-53329991.html
Риёд 2025: Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та медаль қўлга киритди
Ўзбекистон VI Ислом бирдамлиги ўйинларида 1 олтин, 2 кумуш ва 2 бронза қўлга киритди, футзалчилар эса ярим финалга чиқишди. Делегация 3-ўринда.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди ҳамда футзал терма жамоамиз ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медаллари:Ушбу натижалардан сўнг, Ўзбекистон делегацияси мутлақ медаллар жамғармаси бўйича ҳозирча Туркия ва Индонезиядан кейин 3-ўринда қайд этилмоқда.Бундан ташқари, футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Ливияга қарши учрашувни 2:2 ҳисобида якунлади. Эндиликда футзалчилар ярим финалда Эрон терма жамоасига қарши майдонга тушади.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди ҳамда футзал терма жамоамиз ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди
Замохшари Бекмуродов (дзюдо, -66 кг)
Шаҳрам Аҳадов (дзюдо, -73 кг)
Иля Сибирцев (эркин сузиш, 1500 метр)
Лазиза Ҳайдарова (дзюдо, -48 кг)
Шукуржон Аминова (дзюдо, -57 кг)
Ушбу натижалардан сўнг, Ўзбекистон делегацияси мутлақ медаллар жамғармаси бўйича ҳозирча Туркия ва Индонезиядан кейин 3-ўринда қайд этилмоқда.
Бундан ташқари, футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Ливияга қарши учрашувни 2:2 ҳисобида якунлади
. Эндиликда футзалчилар ярим финалда Эрон терма жамоасига қарши майдонга тушади.