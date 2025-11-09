Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251109/uzbekistan-islom-oyinlar-medal-53329991.html
Риёд 2025: Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та медаль қўлга киритди
Риёд 2025: Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон VI Ислом бирдамлиги ўйинларида 1 олтин, 2 кумуш ва 2 бронза қўлга киритди, футзалчилар эса ярим финалга чиқишди. Делегация 3-ўринда.
2025-11-09T09:22+0500
2025-11-09T09:22+0500
ўзбекистон
спорт
миллий олимпия қўмитаси
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
футзал
дзюдо
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53329827_0:129:2560:1569_1920x0_80_0_0_24ab94625df11e861a908aba834cb728.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди ҳамда футзал терма жамоамиз ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.Олтин медаль:Кумуш медаллар:Бронза медаллари:Ушбу натижалардан сўнг, Ўзбекистон делегацияси мутлақ медаллар жамғармаси бўйича ҳозирча Туркия ва Индонезиядан кейин 3-ўринда қайд этилмоқда.Бундан ташқари, футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Ливияга қарши учрашувни 2:2 ҳисобида якунлади. Эндиликда футзалчилар ярим финалда Эрон терма жамоасига қарши майдонга тушади.
https://sputniknews.uz/20251031/bahodir-jalolov-jang-53132807.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53329827_149:0:2412:1697_1920x0_80_0_0_5f8260887ce4e063957fdefd2fe67d56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ислом бирдамлиги ўйинлари, дзюдо, сузиш, футзал, медаллар, замохшари бекмуродов, шаҳрам аҳадов, иля сибирсев, ярим финал, эрон, моқ, мок, миллий олимпия қўмитаси, саудия арабистони, ар -риёд, риёд
ўзбекистон, ислом бирдамлиги ўйинлари, дзюдо, сузиш, футзал, медаллар, замохшари бекмуродов, шаҳрам аҳадов, иля сибирсев, ярим финал, эрон, моқ, мок, миллий олимпия қўмитаси, саудия арабистони, ар -риёд, риёд

Риёд 2025: Ўзбекистон Ислом бирдамлиги ўйинларида 5 та медаль қўлга киритди

09:22 09.11.2025
© Пресс-служба НОКУзбекистан завоевал 5 медалей на Играх исламской солидарности
Узбекистан завоевал 5 медалей на Играх исламской солидарности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2025
© Пресс-служба НОК
Oбуна бўлиш
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида давом этаётган VI Ислом бирдамлиги ўйинларида Ўзбекистон делегацияси яна 5 медаль қўлга киритиб, футзалчилар ярим финалга чиқишди
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. VI Ислом бирдамлиги ўйинларининг навбатдаги кунида Ўзбекистон делегацияси 1 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та бронза медалини қўлга киритди ҳамда футзал терма жамоамиз ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда МОҚ матбуот хизмати хабар берди.
Олтин медаль:
Замохшари Бекмуродов (дзюдо, -66 кг)
Кумуш медаллар:
Шаҳрам Аҳадов (дзюдо, -73 кг)
Иля Сибирцев (эркин сузиш, 1500 метр)
Бронза медаллари:
Лазиза Ҳайдарова (дзюдо, -48 кг)
Шукуржон Аминова (дзюдо, -57 кг)
Ушбу натижалардан сўнг, Ўзбекистон делегацияси мутлақ медаллар жамғармаси бўйича ҳозирча Туркия ва Индонезиядан кейин 3-ўринда қайд этилмоқда.
Бундан ташқари, футзал бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Ливияга қарши учрашувни 2:2 ҳисобида якунлади. Эндиликда футзалчилар ярим финалда Эрон терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Своей победой Жалолов положил красивый конец своей карьере в любительском боксе, и теперь будет выступать в профессиональном ринге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2025
Мағлубиятсиз нокаутчилар: Баҳодир Жалоловнинг кейинги рақиби маълум бўлди
31 Октябр, 14:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0