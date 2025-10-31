https://sputniknews.uz/20251031/bahodir-jalolov-jang-53132807.html
Мағлубиятсиз нокаутчилар: Баҳодир Жалоловнинг кейинги рақиби маълум бўлди
Мағлубиятсиз нокаутчилар: Баҳодир Жалоловнинг кейинги рақиби маълум бўлди
Баҳодир Жалолов 14 ноябрь куни Тошкентдаги “Humo Арена”да нигериялик нокаутчи Соломон Адебайо билан жанг қилади. Бой 8 раундга мўлжалланган бўлиб, шу куни бир нечта ўзбек боксчилари ҳам рингга чиқади.
бокс
ўзбекистон
баҳодир жалолов
спорт
тошкент
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Олимпиада чемпиони ва мағлубиятсиз профессионал боксчи Баҳодир Жалолов ўзининг навбатдаги жангини 14 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахтидаги "Humo Arena"да ўтказади. Жалоловнинг рақиби нигериялик кучли нокаутчи Соломон Адебайо бўлади. Жанг 8 раундга мўлжалланган.Жалолов 6 октябрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтган сўнгги жангида россиялик Виталий Кудуховни очколар ҳисобига кўра ишончли тарзда мағлуб этди.Нигериялик Адебайо эса 2024 йил июлидан бери рингга чиқмаётган эди — ўшанда у биринчи раундда намибиялик Лукас Ндафолумани нокаутга учратган.Иккала боксчи ҳам шу кунгача бирон марта мағлубиятга учрамаган.Шу куни Баҳодир Жалоловдан ташқари ўзбек боксининг бошқа юлдузлари ҳам рингга кўтарилади: Шаҳрам Ғиёсов, Бахт Илёсов, Лазизбек Мулложонов, Нурислом Исмоилов, Вилохон Абдуллаев, Шоҳжаҳон Абдуллаев, Озодбек Алиев ва Хурсанд Имонқулиев.
ўзбекистон
баходир жалолов, соломон адебайо, humo арена, тошкент, бокс, жанг, супертяж вазн, нокаутчи, ўзбекистон, виталий кудухов, лукаc ндафолума, шаҳрам ғиёсов, лазизбек мулложонов, нурислом исмоилов, ўзбек бокси, спорт янгиликлари
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik
. Олимпиада чемпиони ва мағлубиятсиз профессионал боксчи Баҳодир Жалолов ўзининг навбатдаги жангини 14 ноябрь куни Ўзбекистон пойтахтидаги "Humo Arena"да ўтказади
.
Жалоловнинг рақиби нигериялик кучли нокаутчи Соломон Адебайо бўлади. Жанг 8 раундга мўлжалланган.
Жалолов 6 октябрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтган сўнгги жангида россиялик Виталий Кудуховни очколар ҳисобига кўра ишончли тарзда мағлуб этди.
Нигериялик Адебайо эса 2024 йил июлидан бери рингга чиқмаётган эди — ўшанда у биринчи раундда намибиялик Лукас Ндафолумани нокаутга учратган.
Иккала жангчи ҳам кучли зарба ва нокаут билан ғалаба қозонишнинг юқори фоизига эга: Жалолов — 16 жангда 14 нокаут, Адебайо — 14 жангда 13 нокаут.
Иккала боксчи ҳам шу кунгача бирон марта мағлубиятга учрамаган.
Шу куни Баҳодир Жалоловдан ташқари ўзбек боксининг бошқа юлдузлари ҳам рингга кўтарилади: Шаҳрам Ғиёсов, Бахт Илёсов, Лазизбек Мулложонов, Нурислом Исмоилов, Вилохон Абдуллаев, Шоҳжаҳон Абдуллаев, Озодбек Алиев ва Хурсанд Имонқулиев.