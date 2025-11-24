https://sputniknews.uz/20251124/pushilin-krasnoarmeysk-vaziyat-malumot-53712051.html
Украина қўшинлари “қозонда”: Пушилин Красноармейскдаги вазият ҳақида маълумот берди
Пушилин "Россия 24"га интервьюсида Красноармейскнинг катта қисми Россия қўшинлари назоратида эканини, Украина қўшинларининг бир қатор йўналишларда муваффақиятсиз ҳужумлар уюштирганини маълум қилди.
украина
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
ДХР раҳбари Денис Пушилин “Россия 24” телеканалига берган интервьюсида Красноармейскдаги вазият, Украина қўшинларининг қарши ҳужумлари ва бир қатор йўналишлардаги чекинишлар ҳақида маълумот берди
"Красноармейск йўналишида, шаҳарнинг ўзида, унинг катта қисми ҳозирда Россия Қуролли кучлари назорати остида. Душманни парчалаш ишлари давом этмоқда. Душман "қозонда" қамалиб, жиддий йўқотишларга учрамоқда", - деди у.
Унга кўра, Россия қўшинлари Красноармейск–Димитров агломерациясини тезроқ озод этиш учун яна бир йўналишдан ҳужумни шакллантирмоқда.
Шунингдек, Пушилин Украина қўшинларининг қарши ҳужумлари “муваффақиятсиз” кечаётганини таъкидлади.
"Доброполье йўналишида, муҳим томони шундаки: душман у ерга энг мотивацияланган бўлинмаларини ташлаяпти — эҳтимол, бизнинг қўшинларни ушлаб туриш учун, бошқача тушунтириш қийин. Лекин Родинское ва Шахово йўналишларида душман томонидан олиб борилаётган ҳаракатлар муваффақиятсиз кечмоқда”, — деди ДХР раҳбари.
Константиновкада эса Украина бўлинмалари оғир аҳволга тушгани айтилди.
"Константиновка марказидаги душман техникани ташлаб, чекинаётганда ярадорларни ташлаб кетаётган фактлар бор", - деди у.
Пушилиннинг сўзларига кўра, Россия қўшинлари Константиновканинг жануби ва жануби-шарқида позицияларини яхшилаган.