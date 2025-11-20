https://sputniknews.uz/20251120/turizm-yangi-vazifalar-53612532.html
Туризм соҳасида 2030 йилгача янги вазифалар белгиланди — тафсилотлар
Ўзбекистон туризм соҳасини 2030 йилгача ривожлантириш, туристлар оқимини ошириш, рақамлаштириш ва хизматлар сифатини ошириш бўйича стратегияни амалга оширади.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президентининг янги қарорга мувофиқ, туризм соҳасини тизимли ривожлантириш ва миллий туристик маҳсулотларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб берилди.Ҳужжатга кўра, 2030 йилгача туризм соҳасининг ЯИМдаги улушини 7 фоизга етказиш, чет эллик туристлар сонини 20 миллионгача ошириш, хизматлар экспортини 6 миллиард доллардан ошириш, туристик шаҳарлар ўртасида транспорт боғланишини яхшилаш ва йўл вақтини кескин қисқартириш режалаштирилган. Шу билан бирга, 4–5 юлдузли меҳмонхоналар сонини икки баравар ошириш ва Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсида таниладиган туристик брендини яратиш вазифаси қўйилган.Туризм соҳасини ривожлантириш давлат сиёсатини амалга оширувчи асосий орган сифатида Туризм қўмитаси белгиланди. Қўмита норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ваколатига эга бўлади, унинг раҳбари президент томонидан тайинланади.Қўмита хорижда ваколатхоналар очади. Икки ой ичида визасиз режимни кенгайтириш ва 2040 йилгача туризм стратегиясини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди.2026–2028 йилларда Самарқандда "Мерос йўли" туристик маршрутини ташкил этиш, Хиванинг Ичан-Қалъасини тўлиқ хиссий ва "ичкаридан туриб" ҳис этиладиган "ақлли музей-шаҳар"га айлантириш, Тошкентда модернизм ёдгорликларини ЮНЕСКО рўйхатига киритиш бўйича иш олиб борилади ва энг кўп мозаикалар бор шаҳар сифатида жаҳон миқёсида эътироф этилишига эришиш.Жаҳон брендларини жалб қилиш, Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хивада замонавий аутлет марказлар қуриш режалаштирилган.2026 йилдан бошлаб қатор имтиёзлар амалга киритилади:чет эллик туристлар учун харид қилинган товарлар учун ҚҚСни нақд қайтариш имконияти;туристик стартапларга 50 фоизгача субсидия;меҳмонхоналарга "яшил" сертификат харажатларининг ярмини қоплаш;алқаро конференциялар ва тадбирларни ташкилотчиларига ҚҚСнинг 50 фоизини қайтариш;автобус, электробус ва микроавтобусларни туризм соҳаси субъектлари импорт қилишида божхона имтиёзлари.Шунингдек, нуфузли кинокомпанияларга Ўзбекистонда фильмлар суратга олиш харажатларининг 10–25 фоизи қоплаб берилади.2026 йилдан миллий туризм ягона платформаси ишга туширилади. У орқали туристик SIM-карта, онлайн билет, маршрут тузиш, рақамли гид, ягона чипта тизими ва меҳмонхона йиғимини автоматик тўлаш имконияти яратилади. Тизим сунъий интеллект билан интеграция қилиниб, туристлар оқимини таҳлил қилиш имкони кенгаяди.Бутунжаҳон туризм ташкилоти кўмагида Самарқандда Халқаро туризм академияси очилиб, соҳадаги мутахассислар қайта тайёрланади.
Янгиликлар
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон президентининг янги қарорга мувофиқ, туризм соҳасини тизимли ривожлантириш ва миллий туристик маҳсулотларнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини оширишга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб берилди
.
Ҳужжатга кўра, 2030 йилгача туризм соҳасининг ЯИМдаги улушини 7 фоизга етказиш, чет эллик туристлар сонини 20 миллионгача ошириш, хизматлар экспортини 6 миллиард доллардан ошириш, туристик шаҳарлар ўртасида транспорт боғланишини яхшилаш ва йўл вақтини кескин қисқартириш режалаштирилган.
Шу билан бирга, 4–5 юлдузли меҳмонхоналар сонини икки баравар ошириш ва Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсида таниладиган туристик брендини яратиш вазифаси қўйилган.
Туризм соҳасини ривожлантириш давлат сиёсатини амалга оширувчи асосий орган сифатида Туризм қўмитаси белгиланди. Қўмита норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ваколатига эга бўлади, унинг раҳбари президент томонидан тайинланади.
Қўмита хорижда ваколатхоналар очади. Икки ой ичида визасиз режимни кенгайтириш ва 2040 йилгача туризм стратегиясини ишлаб чиқиш вазифаси юклатилди.
2026–2028 йилларда Самарқандда "Мерос йўли" туристик маршрутини ташкил этиш, Хиванинг Ичан-Қалъасини тўлиқ хиссий ва “ичкаридан туриб” ҳис этиладиган “ақлли музей-шаҳар”га айлантириш, Тошкентда модернизм ёдгорликларини ЮНЕСКО рўйхатига киритиш бўйича иш олиб борилади ва энг кўп мозаикалар бор шаҳар сифатида жаҳон миқёсида эътироф этилишига эришиш.
Жаҳон брендларини жалб қилиш, Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хивада замонавий аутлет марказлар қуриш режалаштирилган.
2026 йилдан бошлаб қатор имтиёзлар амалга киритилади:
чет эллик туристлар учун харид қилинган товарлар учун ҚҚСни нақд қайтариш имконияти;
туристик стартапларга 50 фоизгача субсидия;
меҳмонхоналарга "яшил" сертификат харажатларининг ярмини қоплаш;
алқаро конференциялар ва тадбирларни ташкилотчиларига ҚҚСнинг 50 фоизини қайтариш;
автобус, электробус ва микроавтобусларни туризм соҳаси субъектлари импорт қилишида божхона имтиёзлари.
Шунингдек, нуфузли кинокомпанияларга Ўзбекистонда фильмлар суратга олиш харажатларининг 10–25 фоизи қоплаб берилади.
2026 йилдан миллий туризм ягона платформаси ишга туширилади. У орқали туристик SIM-карта, онлайн билет, маршрут тузиш, рақамли гид, ягона чипта тизими ва меҳмонхона йиғимини автоматик тўлаш имконияти яратилади. Тизим сунъий интеллект билан интеграция қилиниб, туристлар оқимини таҳлил қилиш имкони кенгаяди.
Бутунжаҳон туризм ташкилоти кўмагида Самарқандда Халқаро туризм академияси очилиб, соҳадаги мутахассислар қайта тайёрланади.