Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган. Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.
2025-10-27T19:11+0500
2025-10-27T19:11+0500
2025-10-27T19:11+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.
Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.
