Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган. Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.
инфографика
мултимедиа
сайёҳлар
ўзбекистон
туризм
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Янгиликлар
Ўзбекистонга энг кўп сайёҳлар қайси давлатлардан келмоқда

19:11 27.10.2025
Мамлакатга келаётган сайёҳлар сони қарийб 50 фоизга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларида жами қарийб 8,6 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,8 млн нафарга ёки 49,3 % га ошган.
Мамлакатга энг кўп сайёҳ қўшни давлатлардан келмоқда. Масалан, Қирғизистондан 2,4 млн, Қозоғистондан эса 2 млн киши келган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
