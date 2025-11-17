Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги бир қатор аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди. “Шимол”, “Жануб” ва “Шарқ” қўшинлар гуруҳлари бир нечта қишлоқларни назоратга олгани хабар қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Россия армияси Донецк Халқ Республикаси, Харьков ва Днепропетровск вилоятларида бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, "Жануб" қўшинлар гуруҳи қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Платоновка аҳоли пункти назоратга олинган.Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлар гуруҳи ҳаракатлари натижаси Днепропетровск вилоятининг Гай аҳоли пункти ҳам озод қилингани билдирилди.
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков ва Днепропетровск вилоятлари, шунингдек, ДХРда бир нечта аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Россия армияси Донецк Халқ Республикаси, Харьков ва Днепропетровск вилоятларида бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Двуречанское аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.

Шунингдек, маълум қилинишича, "Жануб" қўшинлар гуруҳи қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Платоновка аҳоли пункти назоратга олинган.
Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлар гуруҳи ҳаракатлари натижаси Днепропетровск вилоятининг Гай аҳоли пункти ҳам озод қилингани билдирилди.
