https://sputniknews.uz/20251117/russia-armiya-qishloqlar-ozod-53537553.html
Россия армияси Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги қишлоқларни озод қилди
Россия армияси Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги қишлоқларни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги бир қатор аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди. “Шимол”, “Жануб” ва “Шарқ” қўшинлар гуруҳлари бир нечта қишлоқларни назоратга олгани хабар қилинди.
2025-11-17T15:20+0500
2025-11-17T15:20+0500
2025-11-17T15:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
қуролли кучлар
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690514_0:158:2916:1798_1920x0_80_0_0_879669bcd34f6239cdd6ca158b8d7ab0.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Россия армияси Донецк Халқ Республикаси, Харьков ва Днепропетровск вилоятларида бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, "Жануб" қўшинлар гуруҳи қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Платоновка аҳоли пункти назоратга олинган.Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлар гуруҳи ҳаракатлари натижаси Днепропетровск вилоятининг Гай аҳоли пункти ҳам озод қилингани билдирилди.
https://sputniknews.uz/20251116/zaporizhzhia-russia-ikki-punk-nazorat-53521010.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52690514_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_cb82a3276d304aba2234594964f1942d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия армияси, мудофаа вазирлиги, дхр, донецк халқ республикаси, харьков вилояти, днепропетровск вилояти, двуречанское, платоновка, гай, озод қилинди, қўшинлар гуруҳи, шимол қўшинлари, жанубий қўшинлар, шарқ қўшинлари, ҳарбий амалиятлар, фронт янгиликлари
россия армияси, мудофаа вазирлиги, дхр, донецк халқ республикаси, харьков вилояти, днепропетровск вилояти, двуречанское, платоновка, гай, озод қилинди, қўшинлар гуруҳи, шимол қўшинлари, жанубий қўшинлар, шарқ қўшинлари, ҳарбий амалиятлар, фронт янгиликлари
Россия армияси Харьков, Днепропетровск ва ДХРдаги қишлоқларни озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харьков ва Днепропетровск вилоятлари, шунингдек, ДХРда бир нечта аҳоли пунктлари озод қилинганини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Россия армияси Донецк Халқ Республикаси, Харьков ва Днепропетровск вилоятларида бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятининг Двуречанское аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, "Жануб" қўшинлар гуруҳи қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасидаги Платоновка аҳоли пункти назоратга олинган.
Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлар гуруҳи ҳаракатлари натижаси Днепропетровск вилоятининг Гай аҳоли пункти ҳам озод қилингани билдирилди.