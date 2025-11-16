https://sputniknews.uz/20251116/zaporizhzhia-russia-ikki-punk-nazorat-53521010.html
Запорожьеда Россия армияси икки янги аҳоли пунктини назоратга олди
Запорожьеда Россия армияси икки янги аҳоли пунктини назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, қўшинлар Запорожье вилоятида Малая Токмачка, Ровнополье ва яна бир нечта аҳоли пунктларини озод қилиб, мудофаа линиясини 5 кмга силжитди.
2025-11-16T16:03+0500
2025-11-16T16:03+0500
2025-11-16T16:03+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
қуролли кучлар
дунё янгиликлари
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953188_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_9230a4c44c5599f32a5c2f889b4dfa8c.jpg
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги иккита қишлоқни озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Мудофаа вазирлигининг маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Ровнополье аҳоли пунктини ҳам озод қилган.Маълум қилинишича, Новоуспеновский ва Новое аҳоли пунктлари озод этилганидан сўнг бўлинмалар душманнинг ўзига келишига ва янги чегараларда мустаҳкамланишига йўл қўймаслик мақсадида Украина Қуролли Кучлари мудофаа тизимлари ичкарисига 5 километрга кириб борган.Шу билан Ровнополье 114-мотоўқчи полк жангчилари томонидан ўтган ҳафта давомида озод қилинган тўртинчи аҳоли пунктига, шунингдек, ноябрь бошидан буён “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг 5-армияси 127-дивизияси бўлинмалари назоратга олган Запорожье вилоятидаги олтинчи аҳоли пунктига айланди.
https://sputniknews.uz/20251116/russia-zaporizhzhia-punk-ozod-53512968.html
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8fc8a44c0fac91e6865451532c3eea05.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия қўшинлари, запорожье, малая токмачка, ровнополье, новоуспеновский, новое, мудофаа вазирлиги, ҳарбий операция, “днепр” гуруҳи, “шарқ” гуруҳи, фронт, назоратга олинди.
россия қўшинлари, запорожье, малая токмачка, ровнополье, новоуспеновский, новое, мудофаа вазирлиги, ҳарбий операция, “днепр” гуруҳи, “шарқ” гуруҳи, фронт, назоратга олинди.
Запорожьеда Россия армияси икки янги аҳоли пунктини назоратга олди
Запорожье вилоятида Россия армияси Малая Токмачка ва Ровнополье қишлоқларини, шунингдек, яна бир қатор ҳудудларни назоратга олди
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги иккита қишлоқни озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
“Днепр” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Малая Токмачка аҳоли пунктини озод қилишни якунлади”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Мудофаа вазирлигининг маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятининг Ровнополье аҳоли пунктини ҳам озод қилган.
Маълум қилинишича, Новоуспеновский ва Новое аҳоли пунктлари озод этилганидан сўнг бўлинмалар душманнинг ўзига келишига ва янги чегараларда мустаҳкамланишига йўл қўймаслик мақсадида Украина Қуролли Кучлари мудофаа тизимлари ичкарисига 5 километрга кириб борган.
Шу билан Ровнополье 114-мотоўқчи полк жангчилари томонидан ўтган ҳафта давомида озод қилинган тўртинчи аҳоли пунктига, шунингдек, ноябрь бошидан буён “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг 5-армияси 127-дивизияси бўлинмалари назоратга олган Запорожье вилоятидаги олтинчи аҳоли пунктига айланди.