Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Мудофаа Вазирлиги Запарожьедаги Яблоково қишлоғи озод қилинганини маълум қилди. Купянск йўналишида 6-армия душманнинг қоршаб олинган гуруҳини йўқ қилишни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Россия армияси Запорожье вилоятидаги Яблоково қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қўшимча қилинганидек, Харьков вилоятининг Купянск йўналишида 6-армия ҳужум отрядлари душманнинг қоршаб олинган гуруҳини янада сиғдириб, уларни тўлиқ йўқ қилиш операциясини давом эттирмоқда.
11:00 16.11.2025 (янгиланди: 15:37 16.11.2025)
Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Яблоковони озод қилди ва Купянск йўналишидаги ҳарбий операциялар давом этмоқда
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Россия армияси Запорожье вилоятидаги Яблоково қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Яблоково аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.

Хабарда қўшимча қилинганидек, Харьков вилоятининг Купянск йўналишида 6-армия ҳужум отрядлари душманнинг қоршаб олинган гуруҳини янада сиғдириб, уларни тўлиқ йўқ қилиш операциясини давом эттирмоқда.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
14 Ноябр, 14:57
