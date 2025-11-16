https://sputniknews.uz/20251116/russia-zaporizhzhia-punk-ozod-53512968.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятидаги аҳоли пунктини озод қилди
Россия Мудофаа Вазирлиги Запарожьедаги Яблоково қишлоғи озод қилинганини маълум қилди. Купянск йўналишида 6-армия душманнинг қоршаб олинган гуруҳини йўқ қилишни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Россия армияси Запорожье вилоятидаги Яблоково қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қўшимча қилинганидек, Харьков вилоятининг Купянск йўналишида 6-армия ҳужум отрядлари душманнинг қоршаб олинган гуруҳини янада сиғдириб, уларни тўлиқ йўқ қилиш операциясини давом эттирмоқда.
11:00 16.11.2025 (янгиланди: 15:37 16.11.2025)
Россия Қуролли Кучлари Запорожье вилоятидаги Яблоковони озод қилди ва Купянск йўналишидаги ҳарбий операциялар давом этмоқда
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Яблоково қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Запорожье вилоятидаги Яблоково аҳоли пунктини озод қилди", - дейилади хабарда.
Хабарда қўшимча қилинганидек, Харьков вилоятининг Купянск йўналишида 6-армия ҳужум отрядлари душманнинг қоршаб олинган гуруҳини янада сиғдириб, уларни тўлиқ йўқ қилиш операциясини давом эттирмоқда.