Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251114/rossiya-dnepropetrovsk-53477115.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом эттирди ва Днепропетровск вилоятидаги Орестополь аҳолини пунтктини озод қилишни якунлади
2025-11-14T14:57+0500
2025-11-14T14:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442400_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_9416705f39c848a2c3eca532338b6c84.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Орестополь қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бундан ташқари, ҳафта давомида Днепропетровск вилоятидаги Даниловка, Волчье, Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское, Новое, Сладкое ва Рибное аҳоли пунктлари озод қилинди, дея қўшимча қилинган хабарда.
https://sputniknews.uz/20251113/russia-aholi-punktlar-ozod-53453139.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442400_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_34aadfb66a70150926dfbdb1a569ab2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
днепропетровск вилояти орестополь озод
днепропетровск вилояти орестополь озод

Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди

14:57 14.11.2025
© РИА НовостиБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
“Шарқ” қўшинлари душман мудофаасининг ичкарисига кириб бориб, қишлоқни озод қилишга эришган.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Орестополь қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

“Ўтган ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом эттирди ва Днепропетровск вилоятидаги Орестополь аҳолини пунктини озод қилишни якунлади”, - дейилган хабарда.

Бундан ташқари, ҳафта давомида Днепропетровск вилоятидаги Даниловка, Волчье, Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское, Новое, Сладкое ва Рибное аҳоли пунктлари озод қилинди, дея қўшимча қилинган хабарда.
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди
Кеча, 16:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0