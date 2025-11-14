https://sputniknews.uz/20251114/rossiya-dnepropetrovsk-53477115.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом эттирди ва Днепропетровск вилоятидаги Орестополь аҳолини пунтктини озод қилишни якунлади
2025-11-14T14:57+0500
2025-11-14T14:57+0500
2025-11-14T14:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442400_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_9416705f39c848a2c3eca532338b6c84.jpg
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Орестополь қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бундан ташқари, ҳафта давомида Днепропетровск вилоятидаги Даниловка, Волчье, Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское, Новое, Сладкое ва Рибное аҳоли пунктлари озод қилинди, дея қўшимча қилинган хабарда.
https://sputniknews.uz/20251113/russia-aholi-punktlar-ozod-53453139.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0d/53442400_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_34aadfb66a70150926dfbdb1a569ab2b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
днепропетровск вилояти орестополь озод
днепропетровск вилояти орестополь озод
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Орестополни озод қилди
“Шарқ” қўшинлари душман мудофаасининг ичкарисига кириб бориб, қишлоқни озод қилишга эришган.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik.
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Орестополь қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Ўтган ҳафта давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига кириб боришни давом эттирди ва Днепропетровск вилоятидаги Орестополь аҳолини пунктини озод қилишни якунлади”, - дейилган хабарда.
Бундан ташқари, ҳафта давомида Днепропетровск вилоятидаги Даниловка, Волчье, Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское, Новое, Сладкое ва Рибное аҳоли пунктлари озод қилинди, дея қўшимча қилинган хабарда.