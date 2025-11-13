https://sputniknews.uz/20251113/russia-aholi-punktlar-ozod-53453139.html
Россия Қуролли кучлари Даниловка, Синельниково ва Сухой Яр аҳоли пунктларини озод қилганини Россия Мудофаа вазирлиги эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикаси, Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТОШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикаси, Днепропетровск ва Харьков вилоятларидаги бир қатор аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Даниловка аҳоли пунктини озод қилди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига ҳужумни давом эттирди ва фаол ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятининг Даниловка аҳоли пунктини озод қилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, хабарда айтилишича, "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Харьков вилоятидаги Синельниково аҳоли пунктини озод қилган
Бундан ташқари, Россия қўшинлари Донецк Халқ Республикасидаги Сухой Яр аҳоли пунктини украиналик жангарилардан тозалашни якунлагани маълум қилинди
