Россия армияси Запорожье ва Харьков вилоятларида янги ҳудудларни озод қилди
Россия армияси Запорожье ва Харьков вилоятларида янги ҳудудларни озод қилди
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское қишлоғини ва Харковь вилоятидаги Купянск шаҳарининг шарқий қисмини озод қилди. Ҳужум операциялари давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское қишлоғини ҳамда Харьков вилоятининг Купянск шаҳрининг шарқий қисмини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, Харьков вилоятининг Купянск шаҳрида 6-армиянинг штурмчи бўлинмалари Украина армиясининг қуршовдаги гуруҳларини йўқ қилишни давом эттириб, шаҳарнинг шарқий қисмини тўлиқ озод этган.
