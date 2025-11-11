Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское қишлоғини ва Харковь вилоятидаги Купянск шаҳарининг шарқий қисмини озод қилди. Ҳужум операциялари давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское қишлоғини ҳамда Харьков вилоятининг Купянск шаҳрининг шарқий қисмини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, маълум қилинишича, Харьков вилоятининг Купянск шаҳрида 6-армиянинг штурмчи бўлинмалари Украина армиясининг қуршовдаги гуруҳларини йўқ қилишни давом эттириб, шаҳарнинг шарқий қисмини тўлиқ озод этган.
украина
запорожье вилояти
Россия армияси Запорожье ва Харьков вилоятларида янги ҳудудларни озод қилди

20:02 11.11.2025
Oбуна бўлиш
Россия армияси Новоуспеновское қишлоғини ва Купянск шаҳарининг шарқий қисмини озод қилди. Ҳужум операциялари “Шарқ” қўшинлари гуруҳи томонидан давом эттирилмоқда
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Новоуспеновское қишлоғини ҳамда Харьков вилоятининг Купянск шаҳрининг шарқий қисмини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди ва Запорожье вилоятининг Новоуспеновское аҳоли пунктини озод қилишни якунлади”, — дейилади расмий хабарда.
Шунингдек, маълум қилинишича, Харьков вилоятининг Купянск шаҳрида 6-армиянинг штурмчи бўлинмалари Украина армиясининг қуршовдаги гуруҳларини йўқ қилишни давом эттириб, шаҳарнинг шарқий қисмини тўлиқ озод этган.
