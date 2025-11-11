https://sputniknews.uz/20251111/russia-armiya-qishloqlar-ozod-53377144.html
Россия армияси Запорожье ва ДХРда яна бир неча қишлоқни озод қилди
Россия армияси Запорожье ва ДХРда яна бир неча қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, “Шарқ” қўшинлари бўлинмалари Запорожье ва Донецк йўналишларидаги бир неча аҳоли пунктларини озод этди. Қўшинлар душман мудофаасининг ичкарисига силжишни давом эттириб, ҳужум операцияларини муваффақиятли ривожлантирмоқда.
2025-11-11T10:40+0500
2025-11-11T10:40+0500
2025-11-11T10:40+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9ed4863f7ca930a9284aabd33b29c2.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Новое ва Сладкое ҳамда Донецк Халқ Республикасидаги Гнатовка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Айтилишича, ҳужум давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг 127-мотоўқчи дивизияси бўлинмалари 25 квадрат километрдан ортиқ майдонни назорат остига олган ва Запорожье вилоятидаги Сладкое ҳамда Новое аҳоли пунктларини озод қилган.Тўрт кун ичида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида бешта аҳоли пунктини озод қилиб, ҳужумни ишонч билан ривожлантирган ҳамда эгаллаб турган позицияларида мустаҳкамланган.Шунингдек, Красноармейск аҳоли пункти ҳудудида Украина Қуролли кучларининг қуршаб олинган тузилмаларини йўқ қилиш чоғида 2-армия бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка аҳоли пунктини озод қилди.
https://sputniknews.uz/20251109/russia-zaporizhzhia-ribnoe-ozod-53340482.html
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925811_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_fec870ee9e8d92721c63c7e5feb49feb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси, дхр, гнатовка, новое, сладкое, красноармейск, “шарқ” қўшинлари гуруҳи, “восток” қўшинлари, 127-мотоўқчи дивизия, россия армияси, украина, ҳужум, озод қилинди, запороже
россия, мудофаа вазирлиги, запорожье вилояти, донецк халқ республикаси, дхр, гнатовка, новое, сладкое, красноармейск, “шарқ” қўшинлари гуруҳи, “восток” қўшинлари, 127-мотоўқчи дивизия, россия армияси, украина, ҳужум, озод қилинди, запороже
Россия армияси Запорожье ва ДХРда яна бир неча қишлоқни озод қилди
Россия армиясининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳлари бўлинмалари бир қатор аҳоли пунктларини озод қилиб, Запорожье вилояти ва ДХР ҳудудларида ҳужумни ривожлантирмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Запорожье вилоятидаги Новое ва Сладкое ҳамда Донецк Халқ Республикасидаги Гнатовка қишлоқларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига силжишни давом эттирди. Запорожье вилоятининг Новое ва Сладкое аҳоли пунктлари озод қилинди", — дейилади хабарда.
Айтилишича, ҳужум давомида “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг 127-мотоўқчи дивизияси бўлинмалари 25 квадрат километрдан ортиқ майдонни назорат остига олган ва Запорожье вилоятидаги Сладкое ҳамда Новое аҳоли пунктларини озод қилган.
Тўрт кун ичида “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Днепропетровск ва Запорожье вилоятларида бешта аҳоли пунктини озод қилиб, ҳужумни ишонч билан ривожлантирган ҳамда эгаллаб турган позицияларида мустаҳкамланган.
Шунингдек, Красноармейск аҳоли пункти ҳудудида Украина Қуролли кучларининг қуршаб олинган тузилмаларини йўқ қилиш чоғида 2-армия бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Гнатовка аҳоли пунктини озод қилди
.