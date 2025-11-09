https://sputniknews.uz/20251109/russia-zaporizhzhia-ribnoe-ozod-53340482.html
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Рибное қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари Запорожье вилоятида Рибное қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг "Шарқ" қўшинлари гуруҳи Запорожьеда Рибное қишлоғини назоратга олди. 37-гвардия бригадаси душман қаршилигига қарамай ҳужумни муваффақиятли амалга оширди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россия Қуролли Кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Рибное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, 36-гвардия армиясига қарашли 37-гвардия мотоўқчи бригадаси Янчур дарёсидан ўтиб, икки квадрат километрдан ортиқ мудофаа ҳудудини назоратга олган.Айтилишича, душман дронларининг ўққа тутиши ва қаттиқ қаршилигига қарамай, Россия ҳарбий хизматчилари сув тўсиғини кесиб ўтиб, аҳоли пунктини тозалаш жараёнида юқори жанговар тайёргарликни намойиш этган.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли Кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Рибное аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
“Восток” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасини ёриб ўтиб, Запорожье вилоятидаги Рибное аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Маълумотга кўра, 36-гвардия армиясига қарашли 37-гвардия мотоўқчи бригадаси Янчур дарёсидан ўтиб, икки квадрат километрдан ортиқ мудофаа ҳудудини назоратга олган.
Айтилишича, душман дронларининг ўққа тутиши ва қаттиқ қаршилигига қарамай, Россия ҳарбий хизматчилари сув тўсиғини кесиб ўтиб, аҳоли пунктини тозалаш жараёнида юқори жанговар тайёргарликни намойиш этган.