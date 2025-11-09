https://sputniknews.uz/20251109/ukraine-volche-trump-zelenskiy-myasorubka-53332717.html
Россия Днепропетровскдаги Волчьени назоратга олди. Захарова Зеленскийни танқид қилди, Трамп Путин билан учрашув нима учун бўлмаганини айтди. Украинада энергетик инқироз кучайди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Волчье аҳоли пунктини тўлиқ назоратга олган.Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Купянск йўналишида Украина Қуролли Кучларининг қуршаб олинган гуруҳини йўқ қилишда давом этмоқда. “Марказ” гуруҳи эса Красноармейскда УҚКнинг қолган бўлинмаларини тугатиш ҳамда ДХРдаги Гнатовка ва Рогни тозалаш ишларини олиб боряпти.Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Зеленскийнинг Украинадаги умумсафарбарлик сиёсатига изоҳ берди. У ўз Телеграм-каналида Зеленскийнинг онаси 2013 йилда “Комсомольская правда” нашрига берган интервьюсидан иқтибос келтирди. Унга кўра, Зеленский болаликда “совет гўштқиймалагичи” (мясорубка) билан ўйнашни яхши кўрган. Захарова бу ҳақда қуйидагича изоҳ берди:АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни Владимир Путин билан учрашув нега ўтказилмаганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Россия ҳозирги шароитда можарони бартараф этишни ўз манфаатига мос деб ҳисобламаяпти. Путин эса илгари ҳам инқирозни қатъий ҳал қилиш учун унинг сабаблари бартараф этилиши лозимлигини таъкидлаган.АҚШ давлат котиби Колин Пауэллнинг (2002-2005 йиллар) собиқ аппарати раҳбари, истеъфодаги полковник Лоуренс Уилкерсон Россия президенти нима учун махсус ҳарбий операция бошлаганини аниқ тушунишини айтди. Украинада бу ораларда энергетик инқироз кескинлашган. “Центренерго” маълум қилишича, барча давлат иссиқлик электр станциялари тўхтаб қолган ва электр энергияси ишлаб чиқариш амалга оширилмаяпти.Пентагон раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси Дуглас Макгрегор Украина президенти Зеленский Польшага қочиш режасини тайёрлаётгани ҳақида баёнот берди. Унинг айтишича, тинч йўл билан ҳал этилиши мумкин бўлган вазият ортга қайтмас нуқтага келиб қолган.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилишича, “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Волчье аҳоли пунктини тўлиқ назоратга олган
Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлари гуруҳи Купянск йўналишида Украина Қуролли Кучларининг қуршаб олинган гуруҳини йўқ қилишда давом этмоқда. “Марказ” гуруҳи эса Красноармейскда УҚКнинг қолган бўлинмаларини тугатиш ҳамда ДХРдаги Гнатовка ва Рогни тозалаш ишларини олиб боряпти.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова Зеленскийнинг Украинадаги умумсафарбарлик сиёсатига изоҳ берди. У ўз Телеграм-каналида Зеленскийнинг онаси 2013 йилда “Комсомольская правда” нашрига берган интервьюсидан иқтибос келтирди. Унга кўра, Зеленский болаликда “совет гўштқиймалагичи” (мясорубка) билан ўйнашни яхши кўрган. Захарова бу ҳақда қуйидагича изоҳ берди:
“Мана сизга жавоб: нега Зеленский доим саммитларга боради, кўпроқ қурол талаб қилади ва Украина фуқароларини кўчалардан ушлаб, "гўштли ҳужумлар"га юборишни афзал кўради. Ҳар ким болалигида нима билан ўйнаган бўлса, катта бўлганида ҳам шу усулдан фойдаланади.”
АҚШ президенти Дональд Трамп шанба куни Владимир Путин билан учрашув нега ўтказилмаганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Россия ҳозирги шароитда можарони бартараф этишни ўз манфаатига мос деб ҳисобламаяпти. Путин эса илгари ҳам инқирозни қатъий ҳал қилиш учун унинг сабаблари бартараф этилиши лозимлигини таъкидлаган.
АҚШ давлат котиби Колин Пауэллнинг (2002-2005 йиллар) собиқ аппарати раҳбари, истеъфодаги полковник Лоуренс Уилкерсон Россия президенти нима учун махсус ҳарбий операция бошлаганини аниқ тушунишини айтди.
Унинг таъкидлашича, НАТОнинг Украинага нисбатан ҳаракатлари Россия учун ўзига хос мавжудлигига хавф солувчи таҳдид сифатида қабул қилинган — РФ бундай вазиятда чора кўришга мажбур бўлган.
Украинада бу ораларда энергетик инқироз кескинлашган. “Центренерго” маълум қилишича, барча давлат иссиқлик электр станциялари тўхтаб қолган ва электр энергияси ишлаб чиқариш амалга оширилмаяпти.
Пентагон раҳбарининг собиқ маслаҳатчиси Дуглас Макгрегор Украина президенти Зеленский Польшага қочиш режасини тайёрлаётгани ҳақида баёнот берди. Унинг айтишича, тинч йўл билан ҳал этилиши мумкин бўлган вазият ортга қайтмас нуқтага келиб қолган.