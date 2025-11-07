Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги муҳим қишлоқни озод қилди

Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251107/rossiya-harbiylari-zaporoje-viloyati-53308596.html
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
запорожье вилояти
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Успеновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни ҳафта давомида Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига кириб боришни давом этган “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилган.Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Успеновка аҳоли сони бўйича Гуляйполе туманининг иккинчи аҳоли пункти ва Успеновка плацдармидаги энг йириги бўлади.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳарбийларни Успеновка озод қилганлик билан табриклади.
https://sputniknews.uz/20251106/kupyansk-ozod-53264818.html
запорожье вилояти
2025
Янгиликлар
запорожье вилояти успеновка озод
запорожье вилояти успеновка озод

15:41 07.11.2025
Пост воздушного наблюдения в зоне СВО
Пост воздушного наблюдения в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи Успеновка аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлди.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Успеновка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни ҳафта давомида Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига кириб боришни давом этган “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари озод қилган.
“Запорожье вилоятидаги Успеновка аҳоли пунктини озод қилишни якунлашди”, - дейилган хабарда.
Россия Мудофаа вазирлигининг аниқлик киритишича, Успеновка аҳоли сони бўйича Гуляйполе туманининг иккинчи аҳоли пункти ва Успеновка плацдармидаги энг йириги бўлади.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов ҳарбийларни Успеновка озод қилганлик билан табриклади.
0