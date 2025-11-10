https://sputniknews.uz/20251110/yashil-makon-ohangaron-daraxt-53364175.html
Яшил макон: Оҳангаронда вазирликлар 46 км йўл бўйлаб манзарали дарахтлар экишди
Оҳангарон туманида 46 км йўл бўйлаб 48 минг туп дарахт экилди. “Яшил макон” лойиҳаси доирасида бу йил 125 млн, келаси баҳорда 75 млн кўчат экиш режалаштирилган.
2025-11-10T15:55+0500
2025-11-10T15:55+0500
2025-11-10T16:08+0500
ҳашар
экология
дарахт
“яшил макон” умуммиллий лойиҳаси
тошкент вилояти
оҳангарон тумани
жамият
оҳангарон тумани
Янгиликлар
uz_UZ
оҳангарон, тошкент вилояти, яшил макон, дарахт экиш, кўчат, манзарали дарахт, экология, атроф-муҳит, иқлим ўзгариши вазирлиги, бир ойлик акция, 125 миллион кўчат, 75 миллион кўчат, кузги мавсум, экоташаббус, охангарон
15:55 10.11.2025 (янгиланди: 16:08 10.11.2025)
Жорий йилнинг куз мавсумида 125 миллион туп кўчат экиш вазифаси белгиланган.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Тошкент вилояти Оҳангарон тумани ҳудудидаги катта йўл бўйлаб 46 километр масофада жами 48 минг туп манзарали дарахт кўчатлари ўтқазилди. Бу ҳақда Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Мазкур ишлар “Яшил макон” умуммиллий лойиҳасининг кузги мавсуми доирасида амалга оширилмоқда. Акцияда республика ижро ҳокимияти органлари, вазирлик ва идоралар вакиллари фаол иштирок этмоқда.
Айтилишича, президент топшириғига мувофиқ, жорий йилнинг куз мавсумида 125 миллион туп, 2026 йил баҳор мавсумида эса 75 миллион туп кўчат экиш вазифаси белгиланган.
Кузги мавсумда кўчат экиш ишларини ўз вақтида ва сифатли бажариш мақсадида 2025 йил 8 ноябрдан бошлаб “долзарб бир ойлик” эълон қилинди.