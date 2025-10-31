https://sputniknews.uz/20251031/samarkand-unesco-bog-53131763.html
Самарқандда ЮНЕСКОнинг 80 йиллиги шарафига “Яшил боғ” барпо этилади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда ЮНЕСКОнинг 80 йиллиги муносабати билан “Яшил боғ” барпо этилади. “Silk Road Samarkand” ва Қорасув мавзесидаги боғда 80 минг кўчат экилиб, қуёш панеллари ва сув тежамкор тизимлар ўрнатилади.
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Самарқандда ЮНЕСКОнинг 80 йиллиги муносабати билан "Яшил боғ" барпо этилади, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Лойиҳа "Меросга таяниб, келажакка интиламиз" шиори остида амалга оширилмоқда.Боғда томчилатиб суғориш тизимлари, қуёш панеллари ва ёмғир сувини йиғиш тизими ўрнатилади. "Silk Road Samarkand" сайёҳлик мажмуаси ва Қорасув мавзесида "Яшил боғ" барпо этилади. У Амир Темур боғларидан илҳомланган тўққизта зонадан иборат бўлади.
самарқанд, юнеско, 80 йиллик, яшил боғ, silk road samarkand, қорасув мавзеси, амир темур боғлари, экологик лойиҳа, кўчат экиш, яшил ташаббус, қуёш панеллари, сув тежамкор тизим, томчилатиб суғориш, юнеско 80 йиллиги, ўзбекистон экология
ТОШКЕНТ, 31 окт – Sputnik
. Самарқандда ЮНЕСКОнинг 80 йиллиги муносабати билан "Яшил боғ" барпо этилади, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Лойиҳа "Меросга таяниб, келажакка интиламиз" шиори остида амалга оширилмоқда.
"Боқий шаҳар" мажмуаси ҳудудида 564 туп дарахт ва буталар экилади. Боғда жами 80 минг туп кўчат экиш режалаштирилган.
Боғда томчилатиб суғориш тизимлари, қуёш панеллари ва ёмғир сувини йиғиш тизими ўрнатилади.
"Silk Road Samarkand" сайёҳлик мажмуаси ва Қорасув мавзесида "Яшил боғ" барпо этилади. У Амир Темур боғларидан илҳомланган тўққизта зонадан иборат бўлади.