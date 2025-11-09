Ўзбекистон
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди
Самарқандда Регистон майдонида халқаро марафон бошланди. ЮНЕСКО тадбири доирасида ўтган беллашувларда иштирокчилар турли масофаларда куч синашди ва ғолиблар аниқланди.
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида “Samarkand Marathon-2025” халқаро хайрия марафонининг асосий беллашувлари ўтказилди. Бу ҳақда Самарқанд вилояти ҳокимлиги маълум қилди.Марафондаги иштирокчилар 5; 10; 21,1 ва 42,2 километр масофаларда ўзаро куч синашди.Беллашув ғолиблари:5 км:10 км:21,1 км:42,2 км:Марафон доирасида турли ёш тоифалари ва имконияти чекланган фуқаролар ўртасида ҳам ғолиблар аниқланди. Уларга пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди

18:20 09.11.2025
Марафон Самарқандда, тарихий Регистон майдонида старт олди. ЮНЕСКО Бош конференцияси доирасида ўтказилаётган беллашувларда иштирокчилар турли масофаларда куч синашди
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида “Samarkand Marathon-2025” халқаро хайрия марафонининг асосий беллашувлари ўтказилди. Бу ҳақда Самарқанд вилояти ҳокимлиги маълум қилди.
Марафондаги иштирокчилар 5; 10; 21,1 ва 42,2 километр масофаларда ўзаро куч синашди.
Беллашув ғолиблари:
5 км:
Эркаклар: Алишер Аҳматуллаев (Ўзбекистон);
Аёллар: Дарья Андропова (Ўзбекистон);
10 км:
Эркаклар: Юта Шитара (Япония);
Аёллар: Анастасия Сличенкова (Россия);
21,1 км:
Эркаклар: Ринас Аҳмадеев (Россия);
Аёллар: Софья Каменева (Россия);
42,2 км:
Эркаклар: Шоҳруҳ Давлатов (Ўзбекистон, Сурхондарё);
Аёллар: Жасинта Чепкоеч (Кения).
Марафон доирасида турли ёш тоифалари ва имконияти чекланган фуқаролар ўртасида ҳам ғолиблар аниқланди. Уларга пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.
