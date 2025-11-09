https://sputniknews.uz/20251109/samarkand-marafon-otkazilish-53341296.html
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда Регистон майдонида халқаро марафон бошланди. ЮНЕСКО тадбири доирасида ўтган беллашувларда иштирокчилар турли масофаларда куч синашди ва ғолиблар аниқланди.
2025-11-09T18:20+0500
2025-11-09T18:20+0500
2025-11-09T18:20+0500
спорт
жамият
кения
ўзбекистон
россия
япония
марафон
сурхондарё
юнеско
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53340921_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7d92a230c55d7b3ef4e2b7bc4671d61c.jpg
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида “Samarkand Marathon-2025” халқаро хайрия марафонининг асосий беллашувлари ўтказилди. Бу ҳақда Самарқанд вилояти ҳокимлиги маълум қилди.Марафондаги иштирокчилар 5; 10; 21,1 ва 42,2 километр масофаларда ўзаро куч синашди.Беллашув ғолиблари:5 км:10 км:21,1 км:42,2 км:Марафон доирасида турли ёш тоифалари ва имконияти чекланган фуқаролар ўртасида ҳам ғолиблар аниқланди. Уларга пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.
https://sputniknews.uz/20251109/uzbekistan-islom-oyinlar-medal-53329991.html
кения
ўзбекистон
япония
сурхондарё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/09/53340921_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_726aeb1613beb087f3899427d326c127.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд марафони, регистон майдони, халқаро марафон, юнеско тадбири, беллашувлар, 5 км, 10 км, 21 км, 42 км, марафон ғолиблари, самарқанд спорт, марафон қатнашчилари, спорт янгиликлари, ўзбекистон спорт, хайрия марафони
самарқанд марафони, регистон майдони, халқаро марафон, юнеско тадбири, беллашувлар, 5 км, 10 км, 21 км, 42 км, марафон ғолиблари, самарқанд спорт, марафон қатнашчилари, спорт янгиликлари, ўзбекистон спорт, хайрия марафони
Самарқандда ЮНЕСКО тадбири доирасида марафон ўтказилди
Марафон Самарқандда, тарихий Регистон майдонида старт олди. ЮНЕСКО Бош конференцияси доирасида ўтказилаётган беллашувларда иштирокчилар турли масофаларда куч синашди
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессияси доирасида “Samarkand Marathon-2025” халқаро хайрия марафонининг асосий беллашувлари ўтказилди. Бу ҳақда Самарқанд вилояти ҳокимлиги маълум қилди
.
Марафондаги иштирокчилар 5; 10; 21,1 ва 42,2 километр масофаларда ўзаро куч синашди.
Эркаклар: Алишер Аҳматуллаев (Ўзбекистон);
Аёллар: Дарья Андропова (Ўзбекистон);
Эркаклар: Юта Шитара (Япония);
Аёллар: Анастасия Сличенкова (Россия);
Эркаклар: Ринас Аҳмадеев (Россия);
Аёллар: Софья Каменева (Россия);
Эркаклар: Шоҳруҳ Давлатов (Ўзбекистон, Сурхондарё);
Аёллар: Жасинта Чепкоеч (Кения).
Марафон доирасида турли ёш тоифалари ва имконияти чекланган фуқаролар ўртасида ҳам ғолиблар аниқланди. Уларга пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.