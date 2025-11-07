https://sputniknews.uz/20251107/qoraqalpogiston-tuzni-qayta-ishlash-53300389.html
Қорақалпоғистонда тузни қайта ишлаш учун “Kungrad Salt Free Zone” ташкил этилади
Қорақалпоғистонда тузни қайта ишлаш учун “Kungrad Salt Free Zone” ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Қўнғирот туманидаги “Барсакелмес” туз кони ҳудудида чегараларда тузни қайта ишлашга ихтисослаштирилган “Kungrad Salt Free Zone” саноат зонаси ташкил этилади. Қарорга кўра, “Барсакелмес” туз конида қуйидагилар йўлга қўйилади: 2026 йилда камида 50 млн доллар миқдоридаги инвестицияларни ўзлаштириш; 2026–2030 йилларда жами 200 млн доллар миқдоридаги инвестицияларни жалб қилиш.
2025-11-07T12:07+0500
2025-11-07T12:07+0500
2025-11-07T12:07+0500
жамият
қорақалпоғистон
туз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/15/391570_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_478b1477e506c12061b9d19f945399bf.jpg
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Қорақалпоғистонда тузни қайта ишлаш учун “Kungrad Salt Free Zone” ташкил этилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Қўнғирот туманидаги “Барсакелмес” туз кони ҳудудида чегараларда тузни қайта ишлашга ихтисослаштирилган “Kungrad Salt Free Zone” саноат зонаси ташкил этилади.Қарорга кўра, “Барсакелмес” туз конида қуйидагилар йўлга қўйилади:2025–2026 йилларда 50 гектар ер участкасида инвестиция лойиҳалари амалга оширилади, келгуси йилларда заруратдан келиб чиқиб, “Kungrad Salt Free Zone” ҳудуди 200 гектаргача кенгайтириб борилади.Саноат зонасида инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни бошлаган тадбиркорларга 5 йил муддатга “Нукус” эркин иқтисодий зонаси иштирокчиси мақоми берилади.Шунингдек, Қорақалпоғистонда мавжуд туз захираларини ва истиқболли туз конларини аниқлаш ва ўзлаштириш мақсад қилинган.
https://sputniknews.uz/20230304/yodlanmagan-osh-tuzlari-royxati-32644472.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/39/15/391570_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_cad0188aae93fa838d8988823df2782b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қорақалпоғистон тузни қайта ишлаш учун kungrad salt free zone
қорақалпоғистон тузни қайта ишлаш учун kungrad salt free zone
Қорақалпоғистонда тузни қайта ишлаш учун “Kungrad Salt Free Zone” ташкил этилади
2030 йилгача жами 200 млн доллар инвестиция ҳисобига коннинг мавжуд имкониятларидан самарали фойдаланиш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Қорақалпоғистонда тузни қайта ишлаш учун “Kungrad Salt Free Zone” ташкил этилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Қўнғирот туманидаги “Барсакелмес” туз кони ҳудудида чегараларда тузни қайта ишлашга ихтисослаштирилган “Kungrad Salt Free Zone” саноат зонаси ташкил этилади.
Қарорга кўра, “Барсакелмес” туз конида қуйидагилар йўлга қўйилади:
2026 йилда камида 50 млн доллар миқдоридаги инвестицияларни ўзлаштириш;
2026–2030 йилларда жами 200 млн доллар миқдоридаги инвестицияларни жалб қилиш.
2025–2026 йилларда 50 гектар ер участкасида инвестиция лойиҳалари амалга оширилади, келгуси йилларда заруратдан келиб чиқиб, “Kungrad Salt Free Zone” ҳудуди 200 гектаргача кенгайтириб борилади.
Саноат зонасида инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни бошлаган тадбиркорларга 5 йил муддатга “Нукус” эркин иқтисодий зонаси иштирокчиси мақоми берилади.
Шунингдек, Қорақалпоғистонда мавжуд туз захираларини ва истиқболли туз конларини аниқлаш ва ўзлаштириш мақсад қилинган.